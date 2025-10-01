Así ha sido la pretemporada del Surne Bilbao, primer rival del Unicaja en Liga

El próximo sábado, a las 18 horas, el Unicaja arrancará una nueva edición de la Liga Endesa. Su primer rival será el Surne Bilbao Basket de Jaume Ponsarnau, en el Palacio Martín Carpena, un equipo que ha cambiado radicalmente su plantilla en este pasado mercado estival.

El nombre propio del primer rival liguero es, obviamente, Melwin Pantzar. El base sueco formado en la cantera del Real Madrid fichó hace unos meses por el Unicaja, que lo ha dejado cedido este curso que ahora empieza en el equipo vasco.

La verdad es que será una de las pocas caras conocidas que presenten los "hombres de negro" ya que el Surne Bilbao Basket ha fichado siete jugadores para remplazar las salidas de Kullamae, Cazalon, Jones, Muhammad-Ali Abdur-Rahkman, Rubén Domínguez, De Ridder, Gielo, Dragic y Rabaseda

Partidos amistosos

El Surne Bilbao llegará este fin de semana al Carpena después de una pretemporada en la que ha mostrado luces y sombras. Los de Ponsarnau han jugado seis partidos de preparación, con 3 victorias (Cantabria y Ourense, ambos de Primera FEB, y Lleida) y tres derrotas (Gran Canaria, Zaragoza y Baskonia).

El próximo rival cajista ha destacado por su facilidad para anotar, con 90 puntos de media a favor en esos seis partidos. Pero es verdad que se ha mostrado con bastantes problemas en defensa, con 84.1 puntos recibidos. Ganó 73-90 al Alega Cantabria, 72-91 al Ourense y 82-95 al Lleida de Melvin Ejim. Perdió 89-85 contra el Dreamland Gran Canaria, 94-88 contra el Casademont Zaragoza y 85-91 ante el Baskonia, en su último amistoso de preparación.

Caras nuevas

Dentro de sus nuevos fichajes destaca el escolta Justin Jaworski (Schwenksville, 26 años, 1.90m). Fue el máximo anotador de la pasada Bundesliga, con 19.5 puntos por partido, defendiendo la camiseta de EWE Baskets Oldenburg. El tirador norteamericano ha demostrado en esta pretemporada que será un jugador básico para el nuevo proyecto de los bilbaínos.

Otra cara nueva a la que habrá que prestar atención este sábado es la del internacional lituano Margiris Normantas (Vilnius, 28 años, 1.94m). El exterior llega procedente de Rytas, equipo en el que ha pasado las cuatro últimas temporadas, siendo rival del Unicaja en la pasada BCL. Promedió 10.8 puntos, 3.2 asistencias y 2.6 rebotes en la temporada 24/25 con los bálticos y en Bilbao confían mucho en él para ayudar en el perímetro.

Darrun Hilliard (ex del Breogán y ex del Baskonia), Stefan Lazarevic, Luke Petrasek, Martin Krampejl y Aleix Font son otros nombres propios de un equipo con una plantilla bastante equilibrada, en la que sigue del curso pasado, además de Pantzar, Harald Frey, Amar Sylla y Tryggvi Hlinason. Bassala Bagayoko, lesionado en esta parte final de la pretemporada, con una subluxación en el hombro, está descartado para el choque del fin de semana.

Primer partido de la Liga Endesa 2025/2026

Unicaja y Surne Bilbao Basket medirán fuerzas este próximo sábado a las 18 horas en lo que será el debut de ambos equipos en la competición y también la puesta de largo de la Liga Endesa ya que el choque del Carpena es el primero que se disputará esta jornada. Hasta las 19 horas del sábado no se jugará el siguiente partido de esta primera jornada, que será el San Pablo Burgos-Girona. El resto de choques de esta primera jornada de sábado serán La Laguna Tenerife-Baxi Manresa (20 horas) y Hiopos Lleida-Breogán (21 horas). Ya el domingo se jugarán Coviran Granada-Joventut (12 horas), Real Madrid-Dreamland Gran Canaria (12.30 horas), Casademont Zaragoza-Baskonia (17 horas)UCAM Murcia-Morabanc Andorra (18 horas) y Valencia-Barça (19 horas). Todos ellos podrán verse en DAZN, la nueva casa televisiva del baloncesto español.