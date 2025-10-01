El Unicaja regresa a los entrenamientos pendiente de Tyson Pérez

El Unicaja regresa este miércoles por la mañana al trabajo. Después de tres días de descanso, tras perder contra el Valencia Basket, el pasado sábado, en la semifinal de la Supercopa Endesa, jugada en el Martín Carpena, la plantilla cajista vuelve al tajo para comenzar a preparar el inminente inicio de la Liga Endesa, el próximo fin de semana.

Cita en el Carpena

Los verdes están citados en el Palacio para poner la mirada ya en el duelo del próximo sábado, a partir de las 18 horas, contra el Surne Bilbao Basket, correspondiente a la jornada 1 de la Fase Regular liguera.

El nombre propio de esta primera cita de la semana es el del ala-pívot dominicano Tyson Pérez, que no pudo jugar el pasado sábado contra el Valencia por unas molestias físicas que habrá que evaluar, para saber si puede volver a la convocatoria el fin de semana.

13 jugadores

Hay que recordar que la plantilla cajista esta temporada la componen 13 jugadores, uno menos que el curso pasado, por lo que Ibon Navarro debe hacer un descarte para cada convocatoria. Ese jugador que descansa puede ser de cualquier nacionalidad ya que tanto en la Liga Endesa como en la BCL, el Unicaja cuenta con un extra de "cupos" que le permite dejar fuera en cualquiera de las dos competiciones a un jugador nacional, si es que así lo considera necesario Ibon Navarro.

Ofrenda

Será un miércoles de mucha actividad ya que habrá entrenamiento en la sesión matinal y por la tarde se llevará a cabo la tradicional ofrenda a la Virgen de la Victoria, en el que se aprovechará también para celebrar con los aficionados que se den cita en los exteriores del Santuario la consecución, hace un par de fines de semana, de la Copa Intercontinental en Singapur.

Surne Bilbao, primera etapa de una maratón

El equipo cajista seguirá trabajando jueves, viernes y sábado pensando en el Surne Bilbao de Melwin Pantzar y en un mes de octubre cargado de retos, con 7 partidos en solo 26 días que exigirán una mejoría del equipo respecto a lo visto en la Copa Intercontinental y en la Supercopa.