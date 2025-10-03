Previa
Ibon Navarro: "Necesitamos seguir entrenando, pero vamos en buen camino"
El Bilbao Basket, que ha dado "muy buenas sensaciones en pretemporada", pondrá a prueba este sábado a un Unicaja al que le siguen faltando "tiempo, entrenamientos, paciencia" y algo de carga física
Ibon Navarro compareció este viernes en rueda de prensa, a poco más de 24 horas de debutar este sábado en Liga Endesa ante el Bilbao Basket. Un rival que le ha dado "muy buenas sensaciones en pretemporada" y que exigirá mucho a un Unicaja al que le siguen faltando "tiempo, entrenamientos y paciencia". Además, con una plantilla que vigila de cerca a un virus que ya ha dejado varios caídos.
Bilbao Basket
"Mantiene señas de identidad, trabaja mucho con un nivel de esfuerzo muy alto, pero ha cambiado dos aspectos. Uno es cómo juegan los primeros segundos de su ataque. Es un tema de generar ventajas mucho antes, diferente de lo que hacían hasta ahora. También han crecido mucho en talento. Su presupuesto no les dejaba acceder a muchos jugadores y lo solapaban con trabajo. Ahora, Darrun Hilliard, Jaworski, Normantas, Pantzar, que está a un nivel muy alto después del Eurobasket, Frey... Han sumado mucho talento al espíritu del trabajo. Hlinason ha hecho una pretemporada fantástica. Ves los partidos y los resultados es lo de menos. Gran Canaria y Baskonia se les van al final, me han dado muy buenas sensaciones en pretemporada".
Estado del equipo
"Desde el punto de vista del entrenador, mal. Nos falta tiempo, entrenamientos, paciencia... Solo podemos ir a mejor. Necesitamos seguir trabajando. Este equipo ha entrenado bien las últimas dos semanas. Me sorprendió mucho la Intercontinental, se lo dije al equipo. La gente no estaba en su rol, había que aprender ciertas cosas. Los entrenamientos de calidad llegaron para la Supercopa. Estoy contento porque nos dio para tener opciones ante un equipazo. Hemos sumado kilómetros. Me gusta la predisposición de todos, los nuevos tratan de entender y preguntan, los veteranos ayudan. Están en muy buen camino".
Carga en las piernas
"Me temo que mal porque hemos tenido que reajustar muchas cosas. No nos tuvimos que preocupar en la Copa Intercontinental del año pasado de la carga táctica y nos permitió llegar mucho mejor en ritmo a la Liga Endesa. Ahora vamos retrasados en todo, también en el aspecto físico. Cuando los partidos se ponen a un ritmo alto, no es normal ver en este equipo a gente pedir el cambio porque cuando quieren ya han sido cambiados. Cada canasta ante el Bilbao puede ser un gol porque nos va a costar meter".
¿Menor capacidad física?
"El problema es que tenéis en la cabeza un equipo, el del año pasado, y somos diferentes. Tenemos otras armas y no tenemos algunas. A simple vista, ves un equipo más pequeño. No nos vamos a comparar con el año pasado. Yo tengo un equipo y no lo comparo con nadie".
Objetivos en Liga Endesa
"La competición irá poniendo a cada uno a su lugar. Habrá dinámicas, tenemos un inicio bastante exigente. Veremos dónde nos pone. Queremos dar lo máximo. La Liga tiene muchos equipos con claros aspirantes a estar en la Copa del Rey, son más de 10. El primer objetivo es entrar en la Copa y no va a ser fácil".
Melwin Pantzar
"Hay cosas que respetar. Melwin está en la disciplina del Bilbao. Está centrado en mejorar a su equipo y venir aquí a ganar. Me tomé un café con él cuando vino a Málaga. Es un chaval fantástico, tiene la cabeza muy bien amueblada, ha hecho un Eurobasket increíble. Ha ido mejorando cosas. Le deseamos salud y todo lo mejor. El año que viene vendrá con nosotros a ayudarnos. Es un jugador nuestro, pero hay que dejarle tranquilo que esté con su equipo".
Puntos de mejora
"Hay cosas que van a ir más rápido que otras. Estamos intentando equilibrar el volumen de trabajo a nivel defensivo y ofensivo. Hemos estado más centrados en cosas de ataque, automatismos. Intentamos mejorar cosas defensivas. Habrá jugadores que les cueste más lo de delante y a otros les costará más atrás porque tienen talento ofensivo. No sé en qué vamos a necesitar más tiempo. Se trata de ir ayudando a todos los jugadores e invertir el tiempo que haga falta, también a nivel individual, para que todos vayamos al mismo ritmo".
Balcerowski y Tillie
"Olek está con el síndrome post Eurobasket, están todos esos jugadores que llegaron a la segunda fase de capa caída. Estamos muy contentos con Killian. Hemos perdido a Yankuba, pero les va a obligar a ellos a ayudar con más responsabilidad. Se podrán equivocar y no pasará nada grave. Killian ha hecho un trabajo fantástico en verano para estar más sano, está al ritmo del equipo. Encontró situaciones de tiro ante Valencia y no metía una, pero vamos a lo que vamos, sin piernas es más difícil. Esperamos mucho de los dos, estamos bastante confiados en que van a responder bastante a nuestras expectativas".
El resto de plantillas
"Lo de Valencia es evidente. Puede parecer que lo de Bilbao lo tenga que decir porque jugamos contra ellos, pero es verdad. Lleida me gusta mucho, Girona también, a Baskonia le ves un cambio de estilo muy grande. Ahora mismo todas las plantillas te gustan. He visto dos partidos de Breogán y me han encantado. Todo te parece buenísimo ahora, no sabes quién va a descender. Murcia es el único que le ha ganado al Valencia en pretemporada, por ejemplo. Joventut, Manresa, Andorra... Mucho nivel de plantillas, mucho".
