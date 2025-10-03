Unicaja-Bilbao Basket: El proyecto 25/26 inicia su camino

El Unicaja 2025/26 empieza este sábado su propio camino. Hasta ahora, el equipo cajista había disfrutado aún de los éxitos del pasado -la Copa Intercontinental y la Supercopa Endesa-, pero los de Ibon Navarro se desprenden de todo lo que conseguido antes de junio para empezar a escribir su propio capítulo. La Liga Endesa y el Martín Carpena marcan hoy (18.00 horas/DAZN) el kilómetro cero con el Surne Bilbao Basket como rival para inaugurar la competición.

Una nueva historia

La pista inicia nuevos recuerdos y también lo debemos hacer todos los demás para dar portazo a la histórica temporada 24/25 de los cuatro títulos y ahora empezar una nueva. Aún queda por acoplar a los cuatro fichajes, ajustar los roles para los veteranos y también los nuevos, crear una identidad... La Intercontinental y la Supercopa han servido como anticipo, pero el margen de mejora es abismal y habrá que tener mucha paciencia.

Aún queda para ver la mejor versión de esta plantilla y también para ver al róster completo. Tyson Pérez ya fue el descarte en la Supercopa por un virus y no han remitido los síntomas en el resto de la plantilla. El último afectado ha sido Kendrick Perry, que no estará al 100%, aunque aún puede haber novedades hasta que se presente en la convocatoria. James Webb III también podría caerse después de otro problema más serio, pero no demasiado grave.

Kendrick Perry y Tyler Kalinoski, en un entrenamiento del Unicaja. / Unicajabfotopress/M.Pozo

Vuelta a casa con la Intercontinental

A partir de ahí, otra de las grandes noticias supone volver al Martín Carpena, al de verdad. Es cierto que el Unicaja ya jugó el Torneo Costa del Sol y la Supercopa Endesa, pero el ambiente no estuvo ni mucho menos cerca de ser un grueso importante de la ‘marea verde’. Ahora sí, volverán los más de 9.000 abonados y otro pico de aficionados, aunque algo más lejos del lleno en este primer partido de la temporada.

La cita del Carpena con el equipo empezará antes de las 18.00 horas con una previa muy especial. La plantilla ofrecerá el título de la Copa Intercontinental a la afición para que, seguidamente, el canterano Dani Carrasco, lesionado de gravedad durante la pretemporada con el primer equipo en Vélez-Málaga, sea el encargado de bajar la undécima banderola en el ‘cielo’ del Palacio malagueño.

Un rival también por hacer

El Bilbao Basket también viene de un verano con cambios importantes. Se mantienen Tryggvi Hlinason, Harald Frey, Amar Sylla, Bassala Bagayoko -baja este sábado- y el cajista Melwin Pantzar. El Unicaja anunció este verano el fichaje del base sueco hasta 2030, aunque seguirá cedido este curso a las órdenes de Jaume Ponsarnau. Será uno de los grandes nombres a seguir esta temporada en su tercera campaña como ‘hombre de negro’.

A partir de ahí, el verano ha dejado muchas novedades: los escoltas Aleix Font, Margiris Normantas y Justin Jaworski; los aleros Darrun Hilliard y Stefan Lazarevic; y los ala-pívots Luke Petrasek y Martin Krampejl. Salieron del equipo Kristian Kullamae, Malcolm Cazalon, Marvin Jones, Muhammad-Ali Abdur-Rahkman, Rubén Domínguez, This de Ridder, Tomasz Gielo, Xavi Rabaseda y Zoran Dragic. El técnico bilbaíno reconoció que aún les falta para ser un equipo, pero Ibon Navarro tampoco dudó en alabar al rival después de dejarle «muy buenas sensaciones en pretemporada».

Málaga, primera parada

Así que aquí empieza una nueva historia, la del Unicaja 25/26, con los que están y sin los que se fueron. Por delante queda una temporada muy larga en la que el primer objetivo pasa por ganar para conseguir cuanto antes la clasificación a la Copa del Rey y la primera jornada llega este sábado, de vuelta a casa, contra el Bilbao Basket.