Convocatoria
El descarte de Ibon Navarro para el Unicaja-Bilbao Basket de la Liga Endesa
James Webb III se ha quedado fuera de la convocatoria cajista en el partido inaugural de la ACB
James Webb III ha sido el descarte elegido por Ibon Navarro para disputar este sábado, a partir de las 18.00 horas, el encuentro frente al Surne Bilbao Basket correspondiente a la jornada 1 de la Liga Endesa. El estadounidense es el cajista que se han quedado fuera de la convocatoria del Unicaja para disputar el encuentro inaugural de la ACB, marcado por la celebración de la Intercontinental.
Al final, ganaron las molestias físicas. Hay un virus que lleva en el seno de la plantilla del Unicaja la última semana -Tyson Pérez se quedó sin Supercopa por ello- y, aunque ha arrastrado a varios jugadores, ha sido Webb III el que se ha quedado fuera de la convocatoria. El técnico cajista no específico cuáles eran los problemas, pero sí eran más serios que los afectados por el virus.
Bilbao Basket
El equipo de Jaume Ponsarnau tampoco llega a Málaga con el róster completo. Si bien ha ido recuperando la plenitud física de algunos jugadores, no podrá contar en la pintura con el joven Bassala Bagayoko, afectado por una subluxación de su hombro derecho. Sí estará Melwin Pantzar, jugador en propiedad del club de Los Guindos y jugará esta temporada cedido en el Bilbao Basket.
