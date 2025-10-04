Ibon Navarro: «Balcerowski solo necesitaba tiempo»

Ibon Navarro compareció en rueda de prensa después de la victoria sobre el Surne Bilbao Basket por 86-68. El entrenador del Unicaja marcó puntos de mejora como las 17 pérdidas, pero se marchó realmente satisfecho con las 26 asistencias y el rendimiento individual de jugadores como Olek Balcerowski y Emir Sulejmanovic.

Balance

«Felicitar al equipo por la victoria. Era un partido difícil contra un equipo que estaba jugando bien. Al comienzo, cuando no hay dinámicas, todos los equipos tienen mucha energía, van frescos. Surne Bilbao Basket ha hecho un gran partido. Nos han dominado en el primer cuarto, hemos entrado muy fríos, un poco con las piernas agarradas. En el segundo cuarto hemos estado mucho mejor, igual que en el último. En el tercer cuarto hemos empezado con muy mala energía, sin chispa, permitiendo cinco canastas seguidas con faltas por hacer. Perdimos la concentración y la intensidad. Nos agrramos a Sule, nos dio muchas segundas opciones, nos equilibró en el rebote ofensivo. Ha sido un buen trabajo de todo el equipo, a seguir construyendo. Tenemos que arreglar esas 17 pérdidas, pero hemos dado 26 asistencias. Si no llegamos a perder 17 balones, no sé lo que hubiese pasado. Es un punto rojo que tenemos que arreglar. Hay algunas que han sido por el Bilbao, pero otras han sido por falta de tensión, de conocernos en algunas cosas».

Olek Balcerowski dejó 17 puntos. / Gregorio Marrero

Emir Sulejmanovic

«Para eso es un soldado. Hace un trabajo que luce en días como hoy, otros días no, pero hace que otros compañeros puedan rebotear porque está atrayendo la atención de varios jugadores. Le ha tocado a él, otro día lo hará Tyson Pérez. Es una de nuestras virtudes como hemos demostrado. Les tocará lucir, pero el trabajo tiene que estar».

Olek Balcerowski

«Con Olek Balcerowski puedes mirar 10 ruedas de prensa del año pasado. Necesitaba tiempo como todo el mundo y más un jugador interior de su edad, con expectativas como las que había el año pasado. Ha venido muy bien del Eurobasket, sigue trabajando en su confianza. Tenemos dos ‘5’ y medio, no tres como el año pasado. Da un punto más de tranquilidad saber que te puedes equivocar alguna vez y no pasa nada. Tampoco pasaba el año pasado, pero el jugador mira al banquillo y se puede equivocar».

Xavier Castañeda

«Lo de Xavi es más complicado porque queremos que este como ‘1’ y como ‘2’. Le lleva tiempo comprender ciertas cosas a un jugador que tiene un bagaje diferente. Eso le agarrota en su juego. Podríamos decirle que se olvide de lo que tiene que aprender y que juegue o intentar acompañarle y ayudarle para ver si consigue, igual en un poco más de tiempo, que nos ayude en los roles que queremos».

Carga física

«El primer cuarto nos ha costado porque las piernas van como van: pesadas, faltas de chispa, falta de reacción... Te vas soltando, pero hay errores que no han tenido nada que ver con las piernas, sino con la concentración y hacer las cosas bien. Todavía estamos en un punto en el que hay que cargar para aguantar esto. Esta semana y la semana siguiente podrán ser duras para el equipo. A partir de ahí, espero coger la velocidad de crucero. Esto era diferente de lo que nos podamos encontrar las próximas semanas. Lazarevic concentra mucha atención física, lo cubrimos con Jonathan y si hace falta con James Webb. Barreiro solo ha jugado 13 minutos y eso es lo que ha hecho que Chris sumara algún minuto o que Tyler sumara más. No es una consecuencia de nada a nivel físico, sino de lo que requería el partido a nivel de quintetos».

Webb III

«Espero que no sea preocupante. Tiene problema de lumbago, nunca ha tenido un problema de esto. Se encuentra mejor y espero que lo tengamos para el miércoles».