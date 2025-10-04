Celebración
La undécima banderola ya luce en el cielo del Martín Carpena
El Unicaja brindó a su afición el trofeo de la Copa Intercontinental revalidado por el equipo en Singapur hace dos semanas
Y ya van 11. Una nueva banderola ondea en el techo del Martín Carpena en reconocimiento a la Copa Intercontinental reconquistada hace un par de semanas en Singapur, 11º título de la historia del Unicaja. El Unicaja se estrenó en una nueva edición de la Liga Endesa este sábado frente al Bilbao Basket y en los prolegómenos del choque se izó el estandarte, con al canterano Dani Carrasco, lesionado de gravedad en pretemporada, como maestro de ceremonias.
Palmarés
La afición verde y morada se está acostumbrando a este tipo de homenaje. La Intercontinental revalidad en Singapur ha supuesto el 7º título en los últimos tres años, desde que arrancó el proyecto de Ibon Navarro en el banquillo cajista. 2 Copas del Rey, 2 BCL, 2 Intercontinentales y 1 Supercopa de España ilustran el periplo más ganador de la historia del club de Los Guindos. Antes ya se habían logrado 1 Copa Korac con Bozidar Maljkovic, 1 Copa del Rey y 1 Liga ACB con Sergio Scariolo y 1 Eurocup con Joan Plaza.
El club malagueño organizó una gran previa en las horas anteriores al choque en las que cientos de aficionados cajistas se acercaron hasta la explanada principal del pabellón para fotografiarse con el trofeo y disfrutar de los momentos previos al primer partido de la temporada como local real en el Martín Carpena (hace unos días jugó la Supercopa pero parte de la afición no estuvo presente).
Justo antes del inicio del encuentro, tras la presentación de ambos equipos, el canterano Dani Carrasco, todavía en muletas por esa dura lesión de rodilla, pulsó el botón para que la banderola se desplegase junto a las otras 10 que acreditan los 11 títulos del Unicaja, mientras todo el pabellón cantaba al unísono el 'Siempre te llevo conmigo'.
- Un nuevo barrio de 1.400 viviendas unirá Campanillas con Santa Rosalía: ahora tiene uso agrícola
- La mejor ensaladilla rusa de España podría estar en Málaga: dónde probarla
- La autopista AP-7 de Málaga reduce sus tarifas casi un 40% desde esta semana: estos son los precios de la temporada baja
- DAZN llega con novedades a la Liga Endesa
- Así es el bosque de Málaga perfecto para una escapada de otoño, repleto de castaños y miradores: es una de las 'siete maravillas naturales de España
- Abrevaderos, flechas, anestésicos y eutanasia: el plan de Málaga para frenar la incursión de los jabalíes
- Día Mundial del Docente: un acuerdo histórico dignifica la profesión docente en Andalucía
- El paraíso del queso está en Málaga: Teba acoge este fin de semana la Feria del Queso Artesano, con las 50 mejores queserías de la provincia