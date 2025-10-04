La undécima banderola ya luce en el cielo del Martín Carpena

Y ya van 11. Una nueva banderola ondea en el techo del Martín Carpena en reconocimiento a la Copa Intercontinental reconquistada hace un par de semanas en Singapur, 11º título de la historia del Unicaja. El Unicaja se estrenó en una nueva edición de la Liga Endesa este sábado frente al Bilbao Basket y en los prolegómenos del choque se izó el estandarte, con al canterano Dani Carrasco, lesionado de gravedad en pretemporada, como maestro de ceremonias.

Palmarés

La afición verde y morada se está acostumbrando a este tipo de homenaje. La Intercontinental revalidad en Singapur ha supuesto el 7º título en los últimos tres años, desde que arrancó el proyecto de Ibon Navarro en el banquillo cajista. 2 Copas del Rey, 2 BCL, 2 Intercontinentales y 1 Supercopa de España ilustran el periplo más ganador de la historia del club de Los Guindos. Antes ya se habían logrado 1 Copa Korac con Bozidar Maljkovic, 1 Copa del Rey y 1 Liga ACB con Sergio Scariolo y 1 Eurocup con Joan Plaza.

El club malagueño organizó una gran previa en las horas anteriores al choque en las que cientos de aficionados cajistas se acercaron hasta la explanada principal del pabellón para fotografiarse con el trofeo y disfrutar de los momentos previos al primer partido de la temporada como local real en el Martín Carpena (hace unos días jugó la Supercopa pero parte de la afición no estuvo presente).

Justo antes del inicio del encuentro, tras la presentación de ambos equipos, el canterano Dani Carrasco, todavía en muletas por esa dura lesión de rodilla, pulsó el botón para que la banderola se desplegase junto a las otras 10 que acreditan los 11 títulos del Unicaja, mientras todo el pabellón cantaba al unísono el 'Siempre te llevo conmigo'.