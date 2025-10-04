El Unicaja abre la Liga Endesa con una victoria triunfal (86-68)

Sin sobresaltos, con una línea muy marcada de lo que hay que mejorar, de lo que está bien y con sensaciones muy notables, el Unicaja 25/26 debutó en Liga Endesa con victoria (86-68). Poco más de 25 minutos le aguantaron las piernas al Surne Bilbao Basket y mucho más para un equipo que, sin estridencias aún innecesarias, le pudo dar alegrías a su afición con algo más que la banderola de la Copa Intercontinental.

El equipo se pudo ir de su vuelta al Carpena con sensaciones positivas. ¿Cómo iba a jugar este Unicaja? ¿Cómo estaba la adaptación de los fichajes? ¿Y el estado físico de muchos jugadores después del virus? Preguntas hay muchas aún, pero hay una respuesta implacable. Si esta plantilla sigue teniendo la capacidad de correr, el equipo vuela sobre la pista y es imparable. No cambia.

El Carpena ya luce su undécima banderola. / Gregorio Marrero

Continuidad, a ratos. La química se construye jugando, sumando minutos. Hay mucha carga en esas piernas y también muchas noticias a destacar a nivel individual. El Chris Duarte anotador encandila, el generador es un espectáculo -seis asistencias-. Olek Balcerowski también dio un partido de altísimo rendimiento. El despliegue de Emir Sulejmanovic fue espectacular. Y el resto, todo lo que ya había antes, sigue como si nada hubiese cambiado.

También tuvo su momento Melwin Pantzar, cajista cedido en el Bilbao, con su primera ovación en el Palacio durante la presentación. Conoció la crudeza física de Kendrick Perry y Alberto Díaz. Tuvo una mala tarde en el tiro con 1/5 en lanzamientos con solo cinco puntos y dos rebotes.

Primera parte

Chris Duarte inauguró la anotación de la ACB 2025/26. Le acompañó Balcerowski, aunque el equipo dio síntomas de poca fluidez en estático. Muchos jugadores que no sabían dónde situarse. El Bilbao Basket, mientras, penetrando con éxito en la zona (6-12). El quinteto Alberto-Kalinoski-Barreiro-Tillie-Kravish estabilizó el juego tanto en defensa como en ataque, pero la ventaja al final del primer cuarto, después de varias pérdidas por falta de entendimiento, fue rival (15-18).

Fue el único momento de respiro para los 'hombres de negro' porque el Unicaja empezó a carburar poco a poco. El movimiento de balón ya era agradable, también con Castañeda en la dirección, mejor que en el tiro. El Unicaja inició con él como '1' un parcial de 18-5. El partido estaba cambiando. Balcerowski, inconmensurable en los dos aros. Ponsarnau encontró en el tiro libre un respiro -desde ahí llegaron los últimos siete puntos-, pero el partido era otra cosa (46-34).

Segunda parte

El Bilbao Basket recortó las distancias de un plumazo. El juego interior verde perdió contundencia y el ataque, en las manos de Castañeda como escolta, sumó dos puntos y otras tantas pérdidas (48-43). Lo paró Ibon Navarro. Se puso a los mandos Duarte para dejar solos a muchos de sus compañeros. Un auténtico espectáculo. Ya no había tanta fluidez, sí mucha experiencia y temple con el 'soldado Djedovic'. Un último arreón puso el 66-57.

Alberto Díaz ante la defensa del Bilbao Basket. / Gregorio Marrero

Ahora quedaba ver esa resistencia física. Sulejmanovic no entendió de relajación. El bosnio fue una oda para los más cafeteros, tocó absolutamente todos los rebotes y cogió seis -dio la sensación de que fueron 15-. El equipo de Ponsarnau pareció bajar los brazos. Volvió a la pista Castañeda en esa inversión individual de la que habló Ibon Navarro. No hubo más historia en este regreso triunfal a la ACB.

Estreno de la BCL

Cerrado el primer capítulo de la Liga Endesa, llega de inmediato el momento de la Basketball Champions League. La competición continental da sus primeros pasos el martes, aunque el vigente campeón no entra en escena hasta el miércoles, a partir de las 20.30 horas. El Carpena comenzará la defensa de la corona ante el Mersin Msk turco.