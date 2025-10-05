El Mersin Msk, primer rival en BCL, perdió antes de recibir al Unicaja

El Mersin Msk llegará este miércoles al Martín Carpena para debutar en la Basketball Champions League 25/26 contra el Unicaja después de haber encajado su primera derrota de la temporada. El equipo turco perdió este sábado por 86-99 ante el Besiktas por 86-99 en la competición otomana, después de haber ganado en la jornada inaugural por 68-87 contra el Manisa Basket.

Experiencia y caras conocidas

El próximo rival cajista perdió ante el equipo de la Eurocup. El 35-58 del descanso acabó siendo determinante. La plantilla turca vendrá a Málaga con piezas interesantes como Justin Cobbs, muy experimentado en Europa, que dejó 14 puntos en la última cita. El base mexicano Francisco Cruz, de 36 años, también dejó 13 puntos, 5 rebotes y 8 asistencias como una de las referencias más evidentes.

Anthony Cowan jugó con el Promitheas ante el Unicaja. / BCL

No obstante, la gran amenaza del Mersin Msk es el estadounidense Anthony Cowan, que ya sabe lo que es jugar en el Martín Carpena y en la BCL. Lo hizo en la temporada 23/24 en los cuartos final, entonces con la camiseta del Promitheas Patras. Promedió aquel curso 17.8 puntos, 2.9 rebotes y 5.4 asistencias con el equipo griego. Este sábado firmó 21 puntos, 2 rebotes y 4 asistencias, por lo que llega muy enchufado para poner en problemas a la defensa exterior cajista.

Debut en BCL

El equipo turco será el primer partido del Unicaja en la defensa del título. El equipo malagueño debutará el miércoles, a partir de las 20.30 horas. Octubre tendrá la primera vuelta al completo de la liguilla inicial. Los de Ibon Navarro se desplazarán el día 14 para jugar contra el Karditsa Iaponiki, mientras que el 29 volverá al Palacio verde y morado el Filou Oostende.