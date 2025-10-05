Así queda el Unicaja en la clasificación de la Liga Endesa tras la jornada 1

La jornada inaugural de la Liga Endesa ya es historia. La competición nacional dio su pistoletazo de salida con el Unicaja-Surne Bilbao Basket y ya tiene la primera clasificación de la temporada. El equipo cajista fue uno de los ganadores y se ha quedado en la 5ª plaza después del 86-68. Curioso detalle que todas las victorias se hayan dado por 10 o más puntos.

UCAM, primer líder

El primer líder de la Liga Endesa es el UCAM Murcia después de endosarle al MoraBanc Andorra de Joan Plaza, entrenador con más partidos en la historia del Unicaja, un abultado 95-64. El Casademont Zaragoza le sigue los pasos después de superar al Baskonia por 107-88 al Baskonia. Muy cerca estuvo ese liderato el Hiopos Lleida de Melvin Ejim. El equipo del excajista superó por 87-68 al Río Breogán del malagueño y también ex Francis Alonso.

Clasificación de la Liga Endesa tras la jornada 1. / ACB

El San Pablo Burgos es el otro que precede del Unicaja. La única novedad de la Liga Endesa regresó a la máxima competición con un 97-79 frente al Bàsquet Girona. A destacar también durante este fin de semana la vuelta oficial de Ricky Rubio al Joventut con 18 puntos y 30 de valoración en la victoria del Joventut sobre el Covirán Granada por 75-87.

La Laguna Tenerife superó 104-93 al BAXI Manresa. El Real Madrid también ganó 81-71 al Dreamland Gran Canaria, próximo rival de los malagueños. Cerró la jornada el Valencia Basket-Barça con victoria local (93-81) y el estreno del Roig Arena en ACB como gran protagonista. 14.818 espectadores llenaron el nuevo pabellón taronja. Kameron Taylor sigue a lo suyo con 11 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias.

Próxima jornada

La próxima semana deja una ración doble de baloncesto en Málaga. El Unicaja debutará el miércoles en la Basketball Champions League contra el Mersin Msk, mientras que el sábado se trasladará a una de las pistas que más problemas le ha puesto en los últimos años: el pabellón del Dreamland Gran Canaria.

Bàsquet Girona-UCAM Murcia, MoraBanc Andorra-La Laguna Tenerife, BAXI Manresa-Covirán Granada, Joventut-Casademont Zaragoza, Barça-Hiopos Lleida, Río Breogán-Valencia Basket y Baskonia-Real Madrid completan la segunda jornada de la ACB.