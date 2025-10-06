BCL 2025/2026: Sistema de competición, grupos y calendario

La Basketball Champions League 2025/26 levanta el telón este martes. Por delante, siete meses de competición en busca de un campeón de Europa FIBA.Un título que defiende el Unicaja, ganador en las dos últimas ediciones y equipo a batir en esta nueva temporada.

Sistema de competición

No hay cambios en la hoja de ruta de la competición. Participan 32 equipos, distribuidos en 8 grupos de 4 participantes cada uno. La competición arranca este 7 y 8 de octubre con una Fase Regular de seis jornadas hasta el 17 de diciembre. El primer clasificado de cada grupo tendrá pase directo al Round of 16, mientras que el cuarto se queda eliminado del torneo. Por su parte, el segundo y el tercero se clasifican a un play-in -primeras semanas de enero- para competir con un equipo de otro grupo al mejor de tres partidos, donde se jugarán un billete para estar entre los 16 mejores equipos del torneo.

Balón de la Champions. / BCL

Grupos

Los equipos participantes en la Basketball Champions League 2025/2026 son:

Grupo A: Rytas Vilnius (Lit), Promitheas Patras (Gre), Legia Varsovia (Pol) y MLP Academics Heidelberg (Ale).

Grupo B: Alba Berlín (Ale), ERA Nymburk (Che), BC Sabah (Aze) y Elan Chalon (Fra).

Grupo C: Joventut Badalona, Hapoel Holon (Isr), Cholet Basket (Fra) y Brsaspor Basketbal (Tur).

Grupo D: La Laguna Tenerife, Igokea (Bos), Fitness First Wuzburg (Ale) y Pallacanestro Trieste (Ita).

Grupo F: AEK BC (Gre); VEF Riga (Let), NHSZ Szolnoki (Hun) y Patrioti Levice (Esl).

Grupo G: Unicaja, Filou Oostende (Bel), Mersin Sports Club (Tur) y Karditsa Iaponiki (Gre).

Grupo H: Dreamland Gran Canaria, SL Benfica (Por), Le Mans Sarthe Basket (Fra) y KK Spartak Office Shoes (Ser).

Round of 16 y cuartos de final

A partir del 20 de enero, arrancará la segunda fase. La jugarán los 8 primeros clasificados de cada grupo anterior y los 8 ganadores de esas rondas eliminatorias de las primeras semanas del año. Se formarán otros 4 grupos de 4 participantes cada uno y solo pasarán a la siguiente fase los dos primeros clasificados para jugar el play off de cuartos de final, cuyos emparejamientos se decidirán por sorteo. Los cabezas de serie (los 4 campeones de grupo) tendrán ventaja de campo en un cruce al mejor de tres partidos, con el partido de desempate, si fuera necesario, en cancha del cabeza de serie.

Final Four

Los cuatro equipos ganadores de cada eliminatoria son los que disputarán la lucha definitiva por el título. ¿Dónde? Esa es la gran pregunta de cada año. Por lo pronto, Atenas espera relevo para acoger la cita del 8 al 10 de mayo. Allí llegarán los cuatro mejores equipos de la temporada y solo los ganadores de las semifinales lucharán por el triunfo final.