BCL 2025/2026: Todos contra el Unicaja

Bienvenidos a la mejor Basketball Champions League de la historia. No hay debate. La máxima competición del baloncesto FIBA arranca esta semana con más equipos de nivel que nunca y con el Unicaja como rival a batir por todos los demás, después de dominar con puño de hierro esta Champions del baloncesto durante las dos últimas temporadas.

Nuevo panorama

Los mejores equipos del baloncesto europeo fuera del universo Euroliga se citan desde este martes en una competición que no se parece prácticamente en nada a aquella que el Unicaja decidió jugar el verano de 2021. El nivel ha subido de forma notable con equipos que auguran una temporada de emociones fuertes, sobre todo a partir de enero, cuando arranque la segunda fase ya con los 16 mejores equipos de la competición. Y es que esa segunda liguilla tendrá una importancia mayor que de costumbre porque todo hace pensar que el que llegue sin factor pista al cruce de cuartos de final previo a la Final Four, tendrá un panorama muy negro para sacarse el billete para la lucha definitiva entre los cuatro mejores.

Balón de la Champions. / BCL

Más nivel

El Alba de Berlín procedente de la Euroliga y los españoles Joventut y Dreamland Gran Canaria, ambos equipos de Eurocup estas pasadas temporadas, son tres de las grandes novedades que presenta el cuadro de 24 participantes en esta primera fase. Junto a ellos, La Laguna Tenerife, Galatasaray y AEK, los otros tres participantes en la última Final Four, parten también con la mirada puesta en estar, como mínimo, otra vez, en el fin de semana en el que se decida el título continental. Igual que el Rytas de Lituania, que hizo una gran temporada 2024/2025, pero sin premio final. Ojo al Chalon francés, a los turcos del Bursasport y del Tofas Bursa y también a los italianos del Pallacanestro Trieste y del Trapani Shark de Jasmin Repesa. Son muchos los equipos que arrancan la temporada continental con intención de llegar a la fase final y con el reto de acabar con la supremacía del Unicaja de Ibon Navarro.

Ricky, Perry y Palmer Jr, tres de las estrellas de esta nueva BCL. / BCL

Ricky Rubio

Además de una lista de clubes de mucho pedigrí, la principal atracción mediática de la BCL 2025/2026 es Ricky Rubio. El base español será uno de los grandes alicientes del torneo después de que, tras más de un año fuera de las pistas, decidiera volver a sus orígenes deportivos firmando por el Joventut de Badalona. Ver de nuevo su magia en las pistas será una gozada. Si el físico le respeta, solo por su presencia, el equipo verdinegro es aspirante a todo en esta Liga de Campeones.

Grupos

Los equipos participantes en la Basketball Champions League 2025/2026 son:

Grupo A: Rytas Vilnius (Lit), Promitheas Patras (Gre), Legia Varsovia (Pol) y MLP Academics Heidelberg (Ale).

Grupo B: Alba Berlín (Ale), ERA Nymburk (Che), BC Sabah (Aze) y Elan Chalon (Fra).

Grupo C: Joventut Badalona, Hapoel Holon (Isr), Cholet Basket (Fra) y Brsaspor Basketbal (Tur).

Grupo D: La Laguna Tenerife, Igokea (Bos), Fitness First Wuzburg (Ale) y Pallacanestro Trieste (Ita).

Grupo E: Galatasaray (Tur), Igokea (Bos), Wurzburg (Ale) y Pallacanestro Trieste (Ita).

Grupo F: AEK BC (Gre); VEF Riga (Let), NHSZ Szolnoki (Hun) y Patrioti Levice (Esl).

Grupo G: Unicaja, Filou Oostende (Bel), Mersin Sports Club (Tur) y Karditsa Iaponiki (Gre).

Grupo H: Dreamland Gran Canaria, SL Benfica (Por), Le Mans Sarthe Basket (Fra) y KK Spartak Office Shoes (Ser).

Competición

Por delante, 8 meses para decidir al nuevo campeón en una Final Four con los 4 mejores equipos del curso, que todavía no tiene sede, pero que es seguro que se disputará el fin de semana del 8 al 10 de mayo. Todos quieren la corona del Unicaja, pero tiene pinta de que el equipo verde va a vender caro ceder el trono continental y su posición de privilegio en el universo FIBA, mientras la NBA sigue dando pasos para llegar a Europa en el futuro próximo con una nueva competición en la que los verdes quieren encontrar su hueco.