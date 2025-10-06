Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Basketball Champions League

Horario y dónde ver por TV el Unicaja-Mersin de la BCL

Los de Ibon Navarro arrancan su defensa de la corona continental ante un desconocido equipo turco y con un panorama televisivo muy complicado

Arranca esta semana la BCL 2025/2026

Arranca esta semana la BCL 2025/2026 / BCL

Emilio Fernández

El Unicaja dio el pistoletazo de salida el pasado sábado a una nueva temporada de la Liga Endesa y ahora le toca comenzar con la fase de grupos de la competición continental. La primera liguilla de la Basketball Champions League 2025/2026 arranca esta semana para los verdes y para el resto de equipos que lucharán por el título continental de la FIBA.

Vigentes campeones

Los de Ibon Navarro defienden el título logrado el pasado curso, tras la Final Four de Atenas. Por delante, 8 meses de muchos viajes y de muchos partidos en busca de revalidar, por tercer año consecutivo, la corona continental. El primero, contra el desconocido Mersin de Turquía.

A solo unas pocas horas de que arranque la competición, la gran pregunta es: ¿se podrán ver en abierto, gratis, los partidos del Unicaja en esta Basketball Champions League? A día de hoy no hay acuerdo con ninguna cadena para que los aficionados puedan ver a su equipo sin pasar por caja, aunque habrá que esperar hasta el último momento para ver si se obra el milagro.

Horario del Unicaja-Mersin

El partido contra el equipo turco se jugará este miércoles 8 de octubre, a partir de las 20.30 horas, en el Palacio de los Deportes Martín Carpena.

¿Dónde se podrá ver por TV?

La respuesta a esta pregunta puede variar en las próximas horas, por lo que habrá que estar muy atento a la web de La Opinión de Málaga, en la que se informará puntualmente de cualquier novedad que se produzca. Por ahora, ni 101 Televisión ni RTVE Play o el canal temático Teledeporte tienen previsto emitir los partidos. O sea, que la única manera de ver los partidos es a través de Courtside1891, la plataforma que la FIBA tiene para retransmitir partidos de sus competiciones de clubes y selecciones. Se puede acceder a ella con un abono anual por 25.99 euros o pagar 9.99 al mes.

Lo que sí es seguro al cien por cien es que al concluir el partido, se podrá leer la crónica y todo lo que ocurra en el partido en el sitio web de La Opinión de Málaga.

