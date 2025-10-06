El Unicaja aparca la ACB y se centra en la BCL

El Unicaja trabaja desde este lunes con la mirada puesta en el debut del próximo miércoles en una nueva temporada de la Basketball Champions League. El desconocido Mersin turco será el primer rival con el que se cruce el equipo de Ibon Navarro en esta temporada continental, en la que el equipo verde defiende el título logrado el curso pasado, tras la disputa de la Final Four de Atenas.

Europa toma el protagonismo

Tras ganar al Surne Bilbao Basket el sábado en la primera jornada de la Liga Endesa, el equipo descansó el domingo y desde ya prepara la primera semana con doble jornada, ya que después del choque continental entre semana contra los otomanos habrá que rendir visita el fin de semana a la cancha del Dreamland Gran Canaria, en la segunda entrega de la Fase Regular liguera. Y es que el mes de octubre llega cargado de partidos porque los cajistas jugarán 7 encuentros en solo 26 días, entre los de la competición nacional y la Champions de la FIBA.

Pendientes de Webb III

Lo más importante en este regreso al trabajo será valorar el estado físico de James Webb III, que fue baja en el bautismo liguero por problemas lumbares. El ala-pívot norteamericano se perdió la cita contra los vascos y dependiendo de su evolución en estas próximas horas se decidirá si juega o no contra el Mersin. Hay que recordar que la plantilla cajista de este curso es de 13 profesionales, por lo que Ibon Navarro debe dejar fuera a un jugador para cada partido, por lo que si Webb III no está al cien por cien, seguro que sería el que se queda de nuevo fuera de la convocatoria.

Otra vez en el Carpena

La primera cita de la BCL de este curso 2025/2026 se jugará este miércoles, a partir de las 20.30 horas, en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena. De momento, no hay ninguna plataforma televisiva que tenga previsto emitir los partidos del Unicaja en abierto. Ni RTVE ni 101 Televisión han llegado a un acuerdo con la FIBA, por lo que solo se podrán ver los partidos a través de la plataforma de pago Courtside 1891, aplicación de la propia FIBA en la que se emitirán todos los partidos de la BCL. A través de DAZN, también se pueden los aficionados suscribir a esta plataforma para ver los partidos europeos del Unicaja.