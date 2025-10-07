Los partidos del Unicaja en la BCL se verán gratis por televisión

El Unicaja dio el pistoletazo de salida el pasado sábado a una nueva temporada de la Liga Endesa y ahora le toca comenzar con la fase de grupos de la competición continental. La primera liguilla de la Basketball Champions League 2025/2026 arranca esta semana para los verdes y para el resto de equipos que lucharán por el título continental de la FIBA.

Vigentes campeones

Los de Ibon Navarro defienden el título logrado el pasado curso, tras la Final Four de Atenas. Por delante, 8 meses de muchos viajes y de muchos partidos en busca de revalidar, por tercer año consecutivo, la corona continental. El primero, contra el desconocido Mersin de Turquía.

Horario del Unicaja-Mersin

El partido contra el equipo turco se jugará este miércoles 8 de octubre, a partir de las 20.30 horas, en el Palacio de los Deportes Martín Carpena.

¿Dónde se podrá ver por TV?

Después de varias semanas de dudas, sin que 101 Televisión ni RTVE llegaran a un acuerdo con la FIBA para retransmitir los partidos, este martes se ha acordado que los choques europeos del Unicaja se vean por Courtside 1891. La plataforma de streamings de la FIBA será la encargada de retransmitir los partidos de esta competición. Para verlos, el proceso es muy sencillo. Sólo hay que entrar en la página web ⇒ (https://www.courtside1891.basketball) y registrarse para crear una cuenta. Una vez hecho, se verificará en un correo electrónico y ya se podrá acceder a la plataforma para ver todos los partidos de la BCL gratuitamente. También se podrán ver en los dispositivos y las smart tvs a través de la app de Courtside 1891 disponible en iOS y Android.

También es seguro que al concluir el partido se podrá leer la crónica y todo lo que ocurra en el partido en el sitio web de La Opinión de Málaga.