Ibon Navarro: "La dificultad de la BCL sube cada año"

Ibon Navarro y el Unicaja se preparan para debutar este miércoles contra el Mersin Sports Club de Turquía en una nueva edición de la Basketball Champions League, competición en la que los cajistas defienden el título logrado el curso pasado tras la Final Four de Atenas. El técnico cajista reconoció que su equipo es el rival a batir, pero también que el nivel de exigencia de la competición de la FIBA cada vez es mayor y lograr el objetivo no será nada fácil.

Estado del equipo

"Webb III entrenó el lunes con cierta normalidad. El que no pudo completar el trabajo fue Perry, que ya llevaba unos días con un problema en el hombro. Ha ido a hacerse una pruebas y vamos a ver cómo evoluciona. Es un jugador muy importante porque con él está claro que somos mejores. En principio, espero contar con todos los jugadores".

Mersin de Turquía, primer rival

"Tenemos que centrarnos en el partido contra Mersin. Un equipo con jugadores expertos, veteranos, con mucho pasado en Europa. A muchos los conocemos, porque hemos jugado contra ellos. Tienen un bloque de 7-8 jugadores con mucho recorrido. Nos podemos encontrar otra vez un equipo con tres pequeños, como nos pasó el sábado con Bilbao, con lo que sacamos algunas buenas conclusiones. Un equipo con mucho manejo de balón en el campo, que eso siempre da problemas. Es un buen equipo. Jugadores muy verticales, que pisan pintura fácil. El reto más allá de ganar es también ir mejorando".

Ibon Navarro sonríe en la sala de prensa. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

BCL 2025/2026

"Tenemos que ir partido a partido porque un error en esta competición se paga. Te puede costar no acabar primero y tener que jugar un play in en enero. La BCL no te permite cometer errores. Queda mucho hasta mayo. Va a ser más difícil que otros años porque hay nuevos equipos y porque los que ya estaban se han reforzado para ser mejores: AEK, Galatasaray, Tenerife... Tenemos mucha ilusión en esta competición, pero somos conscientes de que la dificultad sube cada año".

Unicaja, rival a batir

"Supongo que si hemos ganado dos años seguidos, somos el rival a batir. Igual que lo fue en su momento el Tenerife, que seguirá siendo también esta vez uno de los favoritos. Pero el pasado no nos da para empezar 3-0 en la clasificación de la primera fase ni 10-0 a favor en el marcador de cada partido. Más bien al contrario. Los rivales muchas veces piensan que no tienen nada que perder cuando juegan contra ti porque eres el vigente campeón y al no tener nada que perder, eso libera mucha presión, sobre todo cuando juegan en su campo".

Cargas de trabajo

"Estamos igual que la temporada pasada en volumen, pero no en contenidos, porque tenemos que hacer otras cosas"

Ganar y mejorar

"Cada entrenamiento y cada partido lo afrontamos como una oportunidad para mejorar, además de para ganar. Así lo hicimos también con la Supercopa. Era un momento de construir cosas a nivel de juego, de filosofía, de mentalidad, de que todo el mundo entienda cómo tenemos que funcionar, más que de ganar. Porque si te preocupas solo de ganar y no de construir te pueden pasar dos cosas: que ganes y no construyas o que ni ganes ni construyas. Por eso mejor construir para el futuro y sembrar".

Ibon Navarro ve al Unicaja como el rival a batir. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Castañeda

"No vamos a hacer nada especial con Castañeda. Si está disponible y entra en la convocatoria, haremos lo mejor para el equipo. El Unicaja no es un instrumento para que un jugador luzca ni haga números. Lo importante es el equipo, que juegue bien y que todos los jugadores encuentren su rol. El de Castañeda está por llegar, pero no vamos a pisar el de los demás para que el tenga más minutos de los que tiene que tener. Sus mejores minutos hasta ahora han sido jugando de base porque sin Alberto en pretemporada tuvo que jugar ahí, pero no es el sitio en el que tiene que jugar porque no podemos ir toda la temporada con tres bases puros. Está aquí para jugar de base y de escolta, y él lo sabe, y aunque el proceso es más lento y a veces más frustrante, estamos ayudándole para que juegue en ambas posiciones. Si Perry es baja contra Mersin, evidentemente él jugará de "1" todos los minutos con Alberto".

Otros rivales de la primera fase de la BCL

"He visto muy poco todavía. He visto algo al Oostende y de los griegos solo resultados, pero no he visto al equipo. Estoy con Mersin, con Gran Canaria y con nuestros postpartidos. Al Oostende lo conocemos muchísimo, pero a los griegos, no".