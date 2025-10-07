Unicaja-Mersin: El bicampeón de Europa inicia la defensa del título FIBA

El Unicaja arranca este miércoles una nueva edición de la Basketball Champions League. Su competición fetiche. La que ha dominado con puño de hierro las dos últimas temporadas, en las que ha salido vencedor de la Final Four de Belgrado 2024 y de la de Atenas 2025.

Los verdes ponen en juego a partir de hoy su cetro continental. Su primer rival en esta Fase de Grupos será el desconocido Mersin Sports Club de Turquía, desde las 20.30 horas (Courtside1891), en el Palacio Martín Carpena. Los otros dos compañeros de viaje de cajistas y otomanos en el Grupo G de esta primera fase son el Filou Oostende de Bélgica y el Karditsa Iaponiki griego. A priori, un grupo muy fácil en el que los de Ibon Navarro deben ser campeones y pasar de forma directa a la segunda fase, sin aparente problema.

Kendrick Perry, en el entrenamiento de ayer. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Perry, entre algodones

El Unicaja se entrenó este martes con toda la plantilla, Kendrick Perry incluido, aunque en el caso del base de pasaporte montenegrino, a menos ritmo por unos problemas que arrastra en el hombro. En principio, los 13 profesionales de la plantilla están en condiciones para jugar, por lo que Ibon Navarro deberá hacer un descarte en su convocatoria de 12.

Los verdes dieron una buena imagen el sábado ante el Surne Bilbao Basket y buscarán contra el Mersin su primer triunfo europeo y seguir creciendo en su juego y en sensaciones. Al equipo le falta todavía mucho para adquirir velocidad de crucero, es verdad, pero parte como muy favorito en este duelo contra los otomanos.

Mersin Sports Club

Pese a ser novatos en la BCL, el conjunto dirigido por Can Sevim cuenta con un núcleo de jugadores experimentados para afrontar con garantías la competición. De hecho, parece el principal rival de los verdes para ser primeros del grupo.

El veterano Justin Cobbs (ex del Buducnost), Anthony Cowan (al que se enfrentó el Unicaja en los cuartos de final de la BCL con el Promitheas Patras en 2024) y el ex Obradoiro Kartal Ozmizrak son una tripleta de bases de calidad, al que suman puntos en el perímetro con el mexicano ex del Montakit Fuenlabrada Pako Cruz, Ronald March Jr y Jack White.

Djedovic y Castañeda, en el entrenamiento. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

En la pintura otros dos nombres propios con ADN en la Liga Endesa, Benjamin Bentil (ex del Bilbao Basket con pasado NBA y Euroliga) y el también ex del Fuenlabrada Gabriel Olaseni añaden capacidad reboteadora y experiencia al cuadro de Mersin.

Martín Carpena

Arranca el «baile» europeo. La primera fase de la BCL no debe ser ningún problema para el Unicaja, pero hay que hilar fino. Son solo seis jornadas de liguilla y cualquier error se paga muy caro. ¿Favoritos?, sí. ¿Confianza?, ninguna. El Carpena debe seguir siendo un fortín y la afición un pilar fundamental para ayudar al equipo.