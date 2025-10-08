Jonathan Barreiro es el descarte de Ibon Navarro para el estreno de la BCL ante el Mersin turco

Jonathan Barreiro es el jugador que Ibon Navarro decidió dejar fuera del primer partido de la Basketball Champions League 2025/2026. El jugador gallego no se viste para el choque contra el Mersin de Turquía, en el arranque de una nueva temporada continental.

Sin restricciones

Al contrario que en la pasada Copa Intercontinental de Singapur, en la que era obligatoria descartar un extranjero entre los 13 jugadores de la primera plantilla, en la BCL la norma pide solo cinco cupos en las convocatorias de 12, por lo que el técnico cajista ha podido elegir entre todos sus jugadores al "nominado", sin importar la nacionalidad ni la condición, ya que cuenta con seis jugadores de formación.

Descarte

Después de que Webb III y Kendrick Perry hayan atravesado algunos problemas físicos a lo largo de los últimos días, ambos se han recuperado a tiempo para jugar el choque contra los turcos y es el alero coruñés el que descansa en esta ocasión. El partido arranca en el Palacio Martín Carpena a partir de las 20.30 horas.