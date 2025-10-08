Basketball Champions League
Jonathan Barreiro es el descarte de Ibon Navarro para el estreno de la BCL ante el Mersin turco
El alero gallego no jugará este miércoles, en el primer partido de la liguilla continental
Jonathan Barreiro es el jugador que Ibon Navarro decidió dejar fuera del primer partido de la Basketball Champions League 2025/2026. El jugador gallego no se viste para el choque contra el Mersin de Turquía, en el arranque de una nueva temporada continental.
Sin restricciones
Al contrario que en la pasada Copa Intercontinental de Singapur, en la que era obligatoria descartar un extranjero entre los 13 jugadores de la primera plantilla, en la BCL la norma pide solo cinco cupos en las convocatorias de 12, por lo que el técnico cajista ha podido elegir entre todos sus jugadores al "nominado", sin importar la nacionalidad ni la condición, ya que cuenta con seis jugadores de formación.
Descarte
Después de que Webb III y Kendrick Perry hayan atravesado algunos problemas físicos a lo largo de los últimos días, ambos se han recuperado a tiempo para jugar el choque contra los turcos y es el alero coruñés el que descansa en esta ocasión. El partido arranca en el Palacio Martín Carpena a partir de las 20.30 horas.
- El restaurante de Málaga con comida casera 'como la que haría tu abuela': platos contundentes con vistas 'impresionantes
- Así es el único bar de Málaga con camperos las 24 horas: con más de 30 años de historia y 500 servicios al día
- La mejor ensaladilla rusa de España podría estar en Málaga: dónde probarla
- Alerta sanitaria en España: así es la 'extraña' enfermedad muy contagiosa
- Así es el bosque de Málaga perfecto para una escapada de otoño, repleto de castaños y miradores: es una de las 'siete maravillas naturales de España
- Esta es la pensión que cobra la Reina Sofía: el dineral que recibe todos los años
- Así queda el Unicaja en la clasificación de la Liga Endesa tras la jornada 1
- Así es el paraje de Málaga que permite disfrutar de un mirador 'excepcional' con las mejores vistas del mar, la sierra y los campos de castaños