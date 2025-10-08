Estas son las estadísticas del Unicaja-Mersin

El Unicaja ganó este miércoles con autoridad en el Palacio Martín Carpena al Mersin turco en el estreno de la competición continental de la FIBA, en la que los verdes defienden el título logrado el pasado mes de mayo en Atenas.

El MVP del partido, con sus 19 créditos de valoración, fue Xavier Castañeda, gracias a sus 17 puntos y 3 asistencias. El americano, que hasta ahora no había brillado en ningún partido, hizo 5 de 6 en triples y 1 de 2 en lanzamientos de 2 puntos. También superaron la decena de puntos Perry (14), Kalinoski y Duarte (12) y Djedovic (10).

El mejor +/- del partido fue Nihad Djedovic, con un +21.

Ficha técnica

97 - Unicaja (22+29+19+27): Perry (15), Kalinoski (12), Tillie (6), Webb III (3), Balcerowski (0) -quinteto inicial- Kravish (8), Tyson Pérez (10), Díaz (2), Castañeda (17), Djedovic (10), Sulejmanovic (3), Duarte (12).

66 - Mersin Sports Club (11+20+16+19): Cowan (17), March Jr (4), Olaseni (6), Cruz (7), White (3) -quinteto inicial- Apaydin (4), Cobbs (4), Ozmizrak (8), Sayili (6), Tirpanci (0), Bentil (9), Kilicli (0).

Árbitros: Julio Anaya, Yann Vezo Davidson y Ritvars Helmsteins.

Incidencias: Partido de la primera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones FIBA, disputado en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena ante 6.662 espectadores.