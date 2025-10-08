Las cifras
Estas son las estadísticas del Unicaja-Mersin
El equipo de Ibon Navarro superó de principio a fin al equipo turco para colocarse ya líder del Grupo G de la primera fase de la Basketball Champions League
El Unicaja ganó este miércoles con autoridad en el Palacio Martín Carpena al Mersin turco en el estreno de la competición continental de la FIBA, en la que los verdes defienden el título logrado el pasado mes de mayo en Atenas.
El MVP del partido, con sus 19 créditos de valoración, fue Xavier Castañeda, gracias a sus 17 puntos y 3 asistencias. El americano, que hasta ahora no había brillado en ningún partido, hizo 5 de 6 en triples y 1 de 2 en lanzamientos de 2 puntos. También superaron la decena de puntos Perry (14), Kalinoski y Duarte (12) y Djedovic (10).
El mejor +/- del partido fue Nihad Djedovic, con un +21.
Ficha técnica
97 - Unicaja (22+29+19+27): Perry (15), Kalinoski (12), Tillie (6), Webb III (3), Balcerowski (0) -quinteto inicial- Kravish (8), Tyson Pérez (10), Díaz (2), Castañeda (17), Djedovic (10), Sulejmanovic (3), Duarte (12).
66 - Mersin Sports Club (11+20+16+19): Cowan (17), March Jr (4), Olaseni (6), Cruz (7), White (3) -quinteto inicial- Apaydin (4), Cobbs (4), Ozmizrak (8), Sayili (6), Tirpanci (0), Bentil (9), Kilicli (0).
Árbitros: Julio Anaya, Yann Vezo Davidson y Ritvars Helmsteins.
Incidencias: Partido de la primera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones FIBA, disputado en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena ante 6.662 espectadores.
