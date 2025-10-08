Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las cifras

Estas son las estadísticas del Unicaja-Mersin

El equipo de Ibon Navarro superó de principio a fin al equipo turco para colocarse ya líder del Grupo G de la primera fase de la Basketball Champions League

Xavier Castañeda fue esta vez el mejor del Unicaja.

Emilio Fernández

El Unicaja ganó este miércoles con autoridad en el Palacio Martín Carpena al Mersin turco en el estreno de la competición continental de la FIBA, en la que los verdes defienden el título logrado el pasado mes de mayo en Atenas.

El MVP del partido, con sus 19 créditos de valoración, fue Xavier Castañeda, gracias a sus 17 puntos y 3 asistencias. El americano, que hasta ahora no había brillado en ningún partido, hizo 5 de 6 en triples y 1 de 2 en lanzamientos de 2 puntos. También superaron la decena de puntos Perry (14), Kalinoski y Duarte (12) y Djedovic (10).

El mejor +/- del partido fue Nihad Djedovic, con un +21.

Ficha técnica

97 - Unicaja (22+29+19+27): Perry (15), Kalinoski (12), Tillie (6), Webb III (3), Balcerowski (0) -quinteto inicial- Kravish (8), Tyson Pérez (10), Díaz (2), Castañeda (17), Djedovic (10), Sulejmanovic (3), Duarte (12).

66 - Mersin Sports Club (11+20+16+19): Cowan (17), March Jr (4), Olaseni (6), Cruz (7), White (3) -quinteto inicial- Apaydin (4), Cobbs (4), Ozmizrak (8), Sayili (6), Tirpanci (0), Bentil (9), Kilicli (0).

Árbitros: Julio Anaya, Yann Vezo Davidson y Ritvars Helmsteins.

Incidencias: Partido de la primera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones FIBA, disputado en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena ante 6.662 espectadores.

