Ibon Navarro: "Lo que viene ahora es importante, tres rivales de play off"

Ibon Navarro compareció en rueda de prensa tras la victoria del Unicaja al Mersin Sports Club en la primera jornada de la fase de grupos de la Basketball Champions League. No quiso entrar en demasiados detalles de valoración, pero sí marcó como punto de mejorar los altibajos del equipo y lo que está por llegar en ACB: "Lo que viene ahora es importante, tres rivales de play off".

Balance

"Felicitar al equipo por la victoria. Creo que hicimos un buen partido, con altibajos, durante 30 minutos estuvimos bien. Es la primera victoria en la BCL".

Altibajos

"Los altibajos no van solo con los parciales encajados, van también por cómo anotamos. Hemos tenido un acierto descomunal de triples, pero algunos no han sido buenos. Han sido porque tenemos talento, porque tenemos esa capacidad de anotar y porque en los últimos segundos ellos no tenían una talla muy grande para puntear. Ha habido momentos en los que nos hemos frustrado porque no sabíamos bien a lo que estábamos jugando, porque había jugadores que se han equivocado. Eso nos lleva a no tener energía en defensa y el parcial ha sido positivo, pero había menos efectividad. Contra el Bilbao tuvimos menos momentos de estos. Es normal, sobre todo con algunos de esos quintetos con los que hemos probado, pero tenemos que seguir trabajando".

Xavier Castañeda

"Tenemos muy pocas dudas de que en la posición de '1' es un buenísimo jugador. Lo que necesitamos es encontrar el punto para que nos ayude de '2'. No es viable manejar una temporada con tres jugadores que solo puedan estar de '1'. Nosotros le vemos entrenar todos los días. Iba a haber un día que iba a meter la primera y se iba a soltar. Necesitamos encontrar el punto para que juegue con Kendrick y con Alberto, que el equipo esté cómodo y que él esté cómodo. Ahí necesitaremos más tiempo".

Competitividad

"Ha habido unos básicos que hemos mantenido. Hemos mantenido un 63% a campo abierto. Es algo que estamos haciendo muy bien, estamos corriendo más que el año pasado. Hemos perdido en algunos momentos el rebote defensivo en el segundo cuarto, hemos tenido otros problemas en la segunda parte. También ha habido jugadores que han ido a buscar alguna sensación individual, que es lo normal porque necesitan meterse. Estamos en ese proceso todavía. Habrá más altibajos. Intentaremos que los altos se prolonguen y que los bajos no nos penalicen demasiado, no a nivel de parciales, sino de reconectar enseguida a lo que tenemos que hacer".

Gran Canaria, Barça y Tenerife

"Será difícil que algún día diga que me gusta el equipo, algo estaría mal. Hay partidos que no te ayudan demasiado a valorar, no lo sé, habrá que verlo. Aquí todos los partidos en la ACB son exigentes, pero la entidad de los equipos que vienen ahora es importante, son de play off y con un nivel físico que nos va a exigir. Nunca vamos a estar contentos, igual debería empezar a hacerlo, pero siempre necesito más tiempo, siempre necesito cosas que no hacemos bien. No quiere decir que no lo vayamos a hacer bien, a lo mejor lo hacemos muy bien".