El Unicaja arranca la BCL con paso firme (97-66)

El Unicaja ganó la BCL hace dos temporadas en Belgrado, ganó la BCL el pasado curso en Atenas y quiere seguir reinando en el baloncesto continental que gestiona la FIBA esta temporada 2025/2026. Este miércoles superó con autoridad aplastante, 97-66, al Mersin turco en el arranque de la Fase de Grupos, enviando así un primer mensaje al Tenerife, al Alba Berlín, al Gran Canaria, al Galatasaray, al AEK y el resto de aspirantes al trono europeo de los verdes: "El bicampeón de Europa quiere más". Es verdad que la pobre calidad del rival ayudó al paseo militar, pero ese es problema de Comninos, no del Unicaja...

Buena puesta en escena

Los primeros 40 minutos de la liguilla europea tuvieron el desenlace esperado y un guion de partido también muy previsible: superioridad absoluta de los de Ibon Navarro desde el salto inicial ante un rival que solo aguantó 5 minutos la avalancha de los cajistas y que después fue un juguete con el que el Unicaja hizo lo que le dio la gana.

El equipo de Los Guindos jugó un partido serio. No sé si fue porque el rival no daba para más o porque realmente el Unicaja está creciendo con el paso de los días. Pero la verdad es que se le vio al equipo mucho más suelto en ataque que en partidos precedentes y bastante concentrado en defensa para evitar canastas fáciles. ¿El Mersin? Pues dio la impresión de que llegó a Málaga sabiéndose perdedor y que cuando se vio 10 abajo en el primer cuarto decidió desconectar y pensar en retos futuros que sean más propios de su nivel. Y es que esta primera fase de la BCL ya sabemos que es lo que es...

El Unicaja fue muy superior al Mersin turco. / Álex Zea / LMA

Ritmo imparable

El Unicaja marcó territorio casi desde el salto inicial. Ayudado por los triples de Kalinoski, por la clarividencia ofensiva de Perry y por los tapones de Balcerowski y de Tyson Pérez, se fue 10 arriba en menos de 8 minutos. El Mersin se topó contra un muro en defensa y le fue imposible siquiera competirle al bicampeón de Europa FIBA. Después de una máxima de 13, el partido alcanzó el primer parón con 22-11 para los de Ibon Navarro. Muy cómodos los verde y morados.

Tres triples seguidos de Bentil ayudaron al Mersin a que la sangría no fuera a más en el arranque del segundo acto. Los verdes dominaron con autoridad, aunque todavía sin romper el partido. Pako Cruz también aportó desde el 6.75, pero encontrando siempre respuesta del ataque costasoleño. Con +15, 44-29, paró el partido el entrenador de los turcos, obligado a buscar "algo" para evitar que todo estuviera decidido al intermedio. No encontró ninguna solución y el Unicaja se fue al descanso con 20 puntos de ventaja, 51-31, tras los mejores minutos de Castañeda desde que el base-escolta americano de pasaporte bosnio viste de verde y morado.

Chris Duarte estuvo intermitente. / Álex Zea / LMA

Sin historia tras el descanso

Con la suerte del duelo totalmente sentenciada, arrancó una segunda parte con una pregunta por resolver y un objetivo por cumplir: ¿por qué diferencia iba a ganar el Unicaja? y que no se lesionara nadie.

Un 2+1 de Duarte puso el +30, 63-33 y 6 minutos por jugarse todavía del tercer cuarto, que acabó con un algo más "ajustado", por decir algo, 70-47. Los últimos 10 minutos no tuvieron ninguna historia. Solo valieron para contestar a la pregunta de la ventaja final: +31 (97-66) y para certificar que el objetivo de no lesionarse nadie fue también una realidad. Los gritos de "MVP, MVP, MVP" para Castañeda, muy acertado esta vez, fueron la otra gran noticia de la primera noche continental en el Carpena.

Gran Canaria, próxima estación

Tras el debut europeo, el Unicaja no tendrá mucho margen para el descanso ya que este viernes viaja a Las Palmas para visitar el sábado, desde las 20 horas, la pista del Dreamland Gran Canaria, en lo que será la segunda jornada de la Fase Regular de la Liga Endesa. Un partido durísimo que será una prueba de fuego para saber dónde está el nivel cajista a estas alturas del mes de octubre.