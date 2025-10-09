¿Quiénes son los árbitros del Dreamland Gran Canaria-Unicaja de la jornada 2 de la Liga Endesa?

La ACB dio a conocer este jueves las designaciones arbitrales de los partidos correspondientes a la jornada 2 de la Liga Endesa, que en el caso del Unicaja será visitando al Dreamland Gran Canaria, una cancha tradicionalmente esquiva para los intereses de los verde y morados.

Gran Canaria-Unicaja

El partido de la jornada 2 de la Fase Regular de la Liga Endesa 2025/2026 arrancará este sábado a las 20 horas y será dirigido por Óscar Perea, Alfonso Olivares y Cristóbal Sánchez Cutillas.

Resto de designaciones de la Jornada 2

BÀSQUET GIRONA - UCAM MURCIA

Sábado, 11/10/2025 18:00 h.

Emilio Pérez Pizarro - Francisco Araña - Ariadna Chueca

MORABANC ANDORRA - LA LAGUNA TENERIFE

Sábado, 11/10/2025 19:00 h.

Fernando Calatrava - Juan de Dios Oyón - Roberto Lucas

BAXI MANRESA - COVIRAN GRANADA

Sábado, 11/10/2025 21:00 h.

Antonio Conde - Jorge Martínez - Esperanza Mendoza

JOVENTUT BADALONA - CASADEMONT ZARAGOZA

Domingo, 12/10/2025 12:00 h.

Rafael Serrano - Alberto Sánchez Sixto - Guillermo Ríos

BARÇA - HIOPOS LLEIDA

Domingo, 12/10/2025 12:15 h.

Jordi Aliaga - Javier Torres - Alberto Baena

RÍO BREOGÁN - VALENCIA BASKET

Domingo, 12/10/2025 17:00 h.

Martín Caballero - Sergio Manuel - Carlos Merino

SURNE BILBAO BASKET - RECOLETAS SALUD SAN PABLO BURGOS

Domingo, 12/10/2025 18:00 h.

Arnau Padrós - Andrés Fernández Carretero - Igor Esteve

BASKONIA - REAL MADRID

Domingo, 12/10/2025 19:00 h.

Carlos Peruga - Carlos Cortés - Iyán González