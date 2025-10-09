Liga Endesa
¿Quiénes son los árbitros del Dreamland Gran Canaria-Unicaja de la jornada 2 de la Liga Endesa?
Los de Ibon Navarro realizan su primera salida liguera este sábado, visitando el Gran Canaria Arena de Las Palmas
La ACB dio a conocer este jueves las designaciones arbitrales de los partidos correspondientes a la jornada 2 de la Liga Endesa, que en el caso del Unicaja será visitando al Dreamland Gran Canaria, una cancha tradicionalmente esquiva para los intereses de los verde y morados.
Gran Canaria-Unicaja
El partido de la jornada 2 de la Fase Regular de la Liga Endesa 2025/2026 arrancará este sábado a las 20 horas y será dirigido por Óscar Perea, Alfonso Olivares y Cristóbal Sánchez Cutillas.
Resto de designaciones de la Jornada 2
BÀSQUET GIRONA - UCAM MURCIA
Sábado, 11/10/2025 18:00 h.
Emilio Pérez Pizarro - Francisco Araña - Ariadna Chueca
MORABANC ANDORRA - LA LAGUNA TENERIFE
Sábado, 11/10/2025 19:00 h.
Fernando Calatrava - Juan de Dios Oyón - Roberto Lucas
BAXI MANRESA - COVIRAN GRANADA
Sábado, 11/10/2025 21:00 h.
Antonio Conde - Jorge Martínez - Esperanza Mendoza
JOVENTUT BADALONA - CASADEMONT ZARAGOZA
Domingo, 12/10/2025 12:00 h.
Rafael Serrano - Alberto Sánchez Sixto - Guillermo Ríos
BARÇA - HIOPOS LLEIDA
Domingo, 12/10/2025 12:15 h.
Jordi Aliaga - Javier Torres - Alberto Baena
RÍO BREOGÁN - VALENCIA BASKET
Domingo, 12/10/2025 17:00 h.
Martín Caballero - Sergio Manuel - Carlos Merino
SURNE BILBAO BASKET - RECOLETAS SALUD SAN PABLO BURGOS
Domingo, 12/10/2025 18:00 h.
Arnau Padrós - Andrés Fernández Carretero - Igor Esteve
BASKONIA - REAL MADRID
Domingo, 12/10/2025 19:00 h.
Carlos Peruga - Carlos Cortés - Iyán González
