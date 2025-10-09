Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Liga Endesa

¿Quiénes son los árbitros del Dreamland Gran Canaria-Unicaja de la jornada 2 de la Liga Endesa?

Los de Ibon Navarro realizan su primera salida liguera este sábado, visitando el Gran Canaria Arena de Las Palmas

Ya hay árbitros para el partido contra el Dreamland Gran Canaria.

Ya hay árbitros para el partido contra el Dreamland Gran Canaria. / ACBPhoto

Emilio Fernández

Emilio Fernández

La ACB dio a conocer este jueves las designaciones arbitrales de los partidos correspondientes a la jornada 2 de la Liga Endesa, que en el caso del Unicaja será visitando al Dreamland Gran Canaria, una cancha tradicionalmente esquiva para los intereses de los verde y morados.

Gran Canaria-Unicaja

El partido de la jornada 2 de la Fase Regular de la Liga Endesa 2025/2026 arrancará este sábado a las 20 horas y será dirigido por Óscar Perea, Alfonso Olivares y Cristóbal Sánchez Cutillas.

Resto de designaciones de la Jornada 2

BÀSQUET GIRONA - UCAM MURCIA

Sábado, 11/10/2025 18:00 h.

Emilio Pérez Pizarro - Francisco Araña - Ariadna Chueca

MORABANC ANDORRA - LA LAGUNA TENERIFE

Sábado, 11/10/2025 19:00 h.

Fernando Calatrava - Juan de Dios Oyón - Roberto Lucas

BAXI MANRESA - COVIRAN GRANADA

Sábado, 11/10/2025 21:00 h.

Antonio Conde - Jorge Martínez - Esperanza Mendoza

JOVENTUT BADALONA - CASADEMONT ZARAGOZA

Domingo, 12/10/2025 12:00 h.

Rafael Serrano - Alberto Sánchez Sixto - Guillermo Ríos

BARÇA - HIOPOS LLEIDA

Domingo, 12/10/2025 12:15 h.

Jordi Aliaga - Javier Torres - Alberto Baena

RÍO BREOGÁN - VALENCIA BASKET

Domingo, 12/10/2025 17:00 h.

Martín Caballero - Sergio Manuel - Carlos Merino

SURNE BILBAO BASKET - RECOLETAS SALUD SAN PABLO BURGOS

Domingo, 12/10/2025 18:00 h.

Arnau Padrós - Andrés Fernández Carretero - Igor Esteve

BASKONIA - REAL MADRID

Domingo, 12/10/2025 19:00 h.

Carlos Peruga - Carlos Cortés - Iyán González

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents