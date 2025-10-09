Gran Canaria: La Isla de las decepciones

Hay canchas y rivales que, por lo que sea, se te atraviesan. Da igual que juegues contra ellos al principio o al final de temporada. Si estás en buen o en mal momento. Incluso si es el rival es que está bien, mal o regular. El caso es que vas... y pierdes. No se sabe muy bien por qué, pero siempre pasa algo y te vuelves de vacío.

Salida ¿imposible?

Es lo que le pasa desde hace ya casi 20 años al Unicaja cada vez que asoma su figura por Las Palmas. Y es que si nos atenemos a lo puramente estadístico, el equipo de Ibon Navarro tiene este fin de semana el desplazamiento más "difícil" de toda la temporada. De hecho, es la única pista ACB en la que el técnico cajista todavía no ha ganado desde que llegó a Málaga en 2022. Cuatro visitas ligueras a Las Palmas y cuatro derrotas.

Único reto pendiente de Ibon en ACB

Es curioso que Ibon Navarro haya ganado con el Unicaja en el Palau Blaugrana, en el Movistar Arena, en el Buesa Arena, en La Fonteta, en La Laguna o en el Olimpic de Badalona, por poner solo algunos ejemplos. No se le ha resistido nada al entrenador vasco en estos tres años en los que ha convertido al Unicaja en un equipo multicampeón, capaz de ganar a cualquiera... menos al "Granca", en su pista de Las Palmas.

Casi dos décadas de derrotas

La mala racha del Unicaja en Gran Canaria viene de mucho más largo que esta nueva etapa verde y morada con Ibon al mando. En las últimas 16 temporadas, quince visitas (el curso del COVID no se jugó el partido por la pandemia) a la pista del Dreamland y solo dos victorias, la campaña 2014/2015, 67-74, y el 80-84 del 18 de octubre de 2020, con Luis Casimiro todavía en el banquillo costasoleño. Lo demás, derrotas, derrotas y más derrotas, alguna de ellas, por cierto, demasiado fea por la forma y por la diferencia.

Última victoria

Cuando este sábado salte al parqué del Gran Canaria Arena el equipo verde, se cumplirán casi cinco años del último triunfo cajista en Las Palmas. Fue el 18 de octubre de 2020. Aquel día, el Unicaja de Luis Casimiro se impuso 80-84 al Herbalife Gran Canaria de Porfi Fisac. Darío Brizuela, con 23 puntos, fue la estrella del equipo verde. El francés Axel Bouteille, con 13, fue el segundo máximo anotador del equipo. Por parte local, Andrew Albicy (el único claretiano que todavía permanece en el equipo) y Matt Costello, ambos con 18 puntos, no pudieron evitar el triunfo de los malagueños.

El Unicaja celebra su título de la Copa del Rey. / ACBPhoto

La Copa del Rey, un inolvidable oasis

En medio de todo este mal fario del Unicaja en Las Palmas, llegó el pasado mes de febrero la Copa del Rey de Gran Canaria, en la que el Unicaja firmó una actuación sublime para eliminar sucesivamente al Joventut (cuartos de final), al Tenerife (semifinal) y al Real Madrid (finalísima) para levantar el título copero. Un fin de semana glorioso en Las Palmas, pero sin tener en frente al Gran Canaria, esa auténtica "bestia negra" del Unicaja en estos últimos años, en los que los amarillos también han "robado" más de una victoria al Unicaja en el mismísimo Martín Carpena.

Sábado, 20 horas

Dicen que las estadísticas están para romperlas. El Unicaja tiene este sábado la oportunidad de mejorar esos números tan esquivos. El partido entre el Dreamland Gran Canaria y el Unicaja arrancará a las 20 horas en Las Palmas, una particular «isla de las decepciones» ligueras para el club de Los Guindos de un tiempo a esta parte.