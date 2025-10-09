Horario y dónde ver por TV el Dreamland Gran Canaria-Unicaja

El Unicaja dio el pistoletazo de salida el pasado sábado a una nueva temporada de la Liga Endesa y ahora le toca el primer desplazamiento de la temporada, que será a la pista del Dreamland Gran Canaria. Los de Ibon Navarro visitan una pista especialmente esquiva, en la que Ibon Navarro no ha ganado nunca, desde que es técnico cajista. Eso sí, tiene un recuerdo reciente imborrable para la afición verde y morada ya que en Las Palmas el Unicaja ganó la pasada Copa del Rey.

Horario del Dreamland Gran Canaria-Unicaja

El encuentro contra el equipo claretiano, correspondiente a la segunda jornada de la temporada regular de la Liga Endesa, se jugará este sábado, a partir de las 20.00 horas, en el Gran Canaria Arena.

¿Dónde se podrá ver por TV?

El encuentro entre los de Ibon Navarro y los de Jaka Lakovic se verá en directo a través de las cámaras de DAZN, la plataforma televisiva que tiene esta temporada los derechos para emitir los partidos de baloncesto ACB. Una vez acabe el duelo, se podrán leer en el sitio web de La Opinión de Málaga la crónica del partido y las declaraciones de los protagonistas.