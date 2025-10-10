Debut y derrota del Unicaja Alhaurín de la Torre en la Liga U (105-62)

El Unicaja Alhaurín de la Torre se topó con un excelente Real Madrid en su estreno en la Liga U. Los blancos estuvieron liderados por Egor Amosov, 21 puntos, y Diosdado Krohnert, 17 puntos. Arturas Butajevas y Marcus Møller, 20 y 19 créditos de valoración respectivamente, destacaron en el bando visitante junto a un bravo Alonso de la Iglesia. El cadete anotó 14 puntos y asumió el mando del equipo en momentos complicados.

Histórico Møller

Marcus Møller anotó los dos primeros puntos de la historia de la Liga U desde el tiro libre. Amosov abrió la lata para los locales desde más allá del arco. Eloy Suárez y el interior danés respondieron con un triple cada uno. Los malagueños comenzaron a fallar y el ruso blanco no perdonó, acabando los primeros diez minutos con 11 puntos. Este vendaval ofensivo y los buenos porcentajes de tiro del conjunto madrileño sirvieron para cerrar el cuarto inicial 30-14.

El Unicaja Alhaurín de la Torre mejoró y consiguió reducir distancias en el comienzo del segundo cuarto. Sin embargo, las seis pérdidas de los visitantes contribuyeron a que el Real Madrid saliese victorioso en este parcial. Alonso de la Iglesia destacó gracias a su valentía para anotar ocho puntos. 53-32 al finalizar la primera parte.

Segunda parte

Arturas Butajevas arrancó el cuarto colgándose del aro tras robarle el balón a Izan Almansa. Rápidamente, el equipo de Javier Juárez volvió a subir la intensidad defensiva, lo que derivó en ocho robos de los locales. El partido se ponía aún más cuesta arriba para el Unicaja Alhaurín de la Torre con la eliminación por faltas de Manu Trujillo. La puntilla la dieron entre Almansa y Diosdado Krohnert con 14 puntos entre los dos. 80-50 a falta de los diez últimos minutos.

En el último cuarto, el Unicaja Alhaurín de la Torre limitó las pérdidas. Los nueve puntos seguidos de ‘Buti’ sirvieron para que los visitantes fueran comandando el parcial, hasta que Amosov entró en acción. Antonio Martínez cerro el partido con una bandeja para dejar el 105-62 definitivo en el marcador.

Estadísticas

Los de Manuel Trujillo lo dieron todo, pero no consiguieron sobreponerse a la potencia física y la calidad ofensiva de los blancos. Arturas Butajevas (18 puntos, 9 rebotes) y Marcus Møller (13 puntos, 10 rebotes) fueron los mejores de los malagueños en Valdebebas. baloncestoenvivo.feb.es/partido/2494044