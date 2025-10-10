Liga Endesa
Ibon Navarro confirma que Nihad Djedovic es baja y no viaja a Las Palmas
El entrenador del Unicaja espera un partido complicado "en una pista que no se nos da bien estas últimas temporadas"
El técnico del Unicaja, Ibon Navarro, afirmó que el Dreamland Gran Canaria, al que su equipo visita este sábado en la segunda jornada de la Liga Endesa (20 horas), "tiene mucho talento" y es un rival que, "por distintos motivos", no se les ha dado "especialmente bien en los últimos años" a domicilio, ya que hace cinco años que no le ganan. Incluso desde que el vasco es técnico cajista, nunca ha ganado el Unicaja, en Liga, en Las Palmas.
"Es una pista que nos es esquiva cuando jugamos contra ellos, y vamos a ver si podemos cambiar esa tendencia", subrayó en declaraciones facilitadas por el club el entrenador vitoriano, quien destacó que de sus visitas a Las Palmas recuerda "grandes actuaciones de Brussino, de Pelos, de Shurna, que ya no está, de Albicy...".
Destacó que, al igual que el conjunto malagueño, el equipo insular "ha cambiado algunos jugadores", pero cuenta con "una gran plantilla", por lo que el sábado esperan "una buena versión del Dreamland Gran Canaria".
Rival de mucho nivel
Para Navarro, el cuadro grancanario "mantiene un gran nivel de talento con Angola, con Wong", y consideró que "la llegada de (Louis) Labeyrie -ala-pívot francés del 'Granca'- les da mucho tamaño en la posición de 4 y le permite incluso jugar algo de 5 con Pelos".
También resaltó "la versatilidad que tienen en el juego con Tobey o Kur Kuath", e insistió en que "es un equipo muy bien armado, muy peligroso, que está jugando muy bien" y que, "pese a que no ganaron en la primera jornada, compitieron muy bien con el Real Madrid".
"Para ellos era el primer partido oficial, mientras que el Real Madrid venía ya de jugar Euroliga y la Supercopa, y puede ser que eso les penalizara mucho, pero compitieron y estuvieron bien", aseveró el preparador del Unicaja.
Rivales directos
Ambos equipos se pueden enfrentar durante la temporada en varias competiciones, una circunstancia sobre la que Navarro indicó que el Gran Canaria "va a estar peleando por la Copa del Rey y por la BCL", y que si se lo encuentran "mucho, será una buena señal", al tiempo que señaló que son "dos equipos con jugadores nuevos" que tienen que "acabar de adaptarlos".
El técnico vasco precisó que para la visita a Las Palmas es baja el alero bosnio Nihad Djedovic, a causa de "un golpe que recibió en el partido del miércoles" contra el Mersin turco de la BCL, aunque el resto de la plantilla no tiene problemas y viajarán "con doce jugadores que están bien, sanos", finalizó.
