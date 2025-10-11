Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Liga Endesa/Jornada 2

Estas son las estadísticas del Gran Canaria-Unicaja

El equipo de Ibon Navarro ganó en Las Palmas un partido que se le puso muy cuesta arriba durante la primera parte

Olek Balcerowski volvió a ser el mejor del Unicaja.

Olek Balcerowski volvió a ser el mejor del Unicaja. / ACBPhoto

Emilio Fernández

El Unicaja ganó este sábado en Las Palmas, cinco temporadas después. Un partido que perdía por 14 al descanso, pero que supo remontar en el tercer cuarto y aguantar la ventaja en los 10 minutos finales.

El MVP del partido, con sus 26 créditos de valoración, fue Olek Balcerowski, gracias a sus 17 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias. El polaco estuvo muy fino con sus 10/12 en tiros libres, tras recibir 9 faltas personales.

También superó la decena de puntos Killian Tillie, que anotó 11, todos en la segunda parte y que fue el mejor +/- del partido, con un +22.

Ficha técnica

72. Dreamland Gran Canaria (22+19+15+16): Albicy (4), Wong (7), Brussino (12), Labeyrie (16) y Tobey (14) -quinteto titular-; Kuath (4), Samar (5), Angola (10), Pelos (-), Salvó (-) y Maniema (-).

81. Unicaja Málaga (16+11+34+20): Pérez (7), Balcerowski (17), Webb (9), Duarte (8) y Perry (8) -quinteto titular-; Kalinoski (4), Barreiro (2), Díaz (9), Kravish (6), Tillie (11), Castañeda (-) y Sulejmanovic (-).

Árbitros: Óscar Perea, Alfonso Olivares y Cristóbal Sánchez. Eliminaron por personales al amarillo Kur Kuath.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la segunda jornada de la Liga Endesa de baloncesto disputado en el Gran Canaria Arena ante 7.233 espectadores.

