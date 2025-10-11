Liga Endesa/Jornada 2
Estas son las estadísticas del Gran Canaria-Unicaja
El equipo de Ibon Navarro ganó en Las Palmas un partido que se le puso muy cuesta arriba durante la primera parte
El Unicaja ganó este sábado en Las Palmas, cinco temporadas después. Un partido que perdía por 14 al descanso, pero que supo remontar en el tercer cuarto y aguantar la ventaja en los 10 minutos finales.
El MVP del partido, con sus 26 créditos de valoración, fue Olek Balcerowski, gracias a sus 17 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias. El polaco estuvo muy fino con sus 10/12 en tiros libres, tras recibir 9 faltas personales.
También superó la decena de puntos Killian Tillie, que anotó 11, todos en la segunda parte y que fue el mejor +/- del partido, con un +22.
Ficha técnica
72. Dreamland Gran Canaria (22+19+15+16): Albicy (4), Wong (7), Brussino (12), Labeyrie (16) y Tobey (14) -quinteto titular-; Kuath (4), Samar (5), Angola (10), Pelos (-), Salvó (-) y Maniema (-).
81. Unicaja Málaga (16+11+34+20): Pérez (7), Balcerowski (17), Webb (9), Duarte (8) y Perry (8) -quinteto titular-; Kalinoski (4), Barreiro (2), Díaz (9), Kravish (6), Tillie (11), Castañeda (-) y Sulejmanovic (-).
Árbitros: Óscar Perea, Alfonso Olivares y Cristóbal Sánchez. Eliminaron por personales al amarillo Kur Kuath.
Incidencias: Encuentro correspondiente a la segunda jornada de la Liga Endesa de baloncesto disputado en el Gran Canaria Arena ante 7.233 espectadores.
