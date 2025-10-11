El Gran Canaria Arena pone a prueba la puesta a punto del Unicaja

Partidazo. El Unicaja y el Gran Canaria se citan este sábado en Las Palmas (20 horas) para un duelo clásico de la Liga Endesa, con dos equipos aspirantes a «molestar» a los grandes, pero que en este arranque de temporada todavía están buscando su puesta a punto deportiva.

Los verdes se presentan en Las Palmas sin Nihad Djedovic, que sufrió un golpe y ni siquiera viajó hasta Gran Canaria. El exterior bosnio es el descarte de Ibon Navarro para un partido que será muy exigente. Un examen perfecto para saber a estas alturas de octubre cómo está el Unicaja y hacia dónde quiere ir.

Cancha maldita

La verdad es que no se le da nada bien al Unicaja visitar al «Granca». Solo un par de victorias en las últimas 16 temporadas y única cancha todavía «virgen» para Ibon Navarro, desde que llegó al banquillo cajista, a principios de 2022. Eso, lógicamente, si hablamos de Liga Endesa, porque no podemos olvidar el bonito recuerdo de la victoria en la Copa del Rey del pasado mes de febrero en este Gran Canaria Arena después de un fin de semana perfecto de los de verde y morado.

Pizarra

Defender, rebotear e intentar correr deben ser algunas de las claves que el Unicaja debe cumplir, si es que quiere romper la estadística y salir victorioso de esta cita en Las Palmas.

Olek Balcerowski, que vuelve a la que fue su casa, es uno de los nombres propios de la actualidad verde. Fue el MVP del equipo en la primera jornada, ante el Surne Bilbao Basket, y su regularidad puede ser una de las bazas más importantes para que el techo competitivo del equipo de Los Guindos siga siendo tan alto como en las últimas temporadas.

Xavier Castañeda jugó sus mejores minutos desde que viste de verde en el partido intersemanal de la BCL contra el Mersin turco y también será uno de los focos de atención en Las Palmas. El base-escolta es una apuesta importante del Unicaja para la nueva temporada y en el Gran Canaria Arena tiene una buena oportunidad para seguir creciendo, igual que Webb III o Duarte, otros dos de los fichajes de este pasado mercado estival.

El Gran Canaria no lo pondrá fácil. Nunca lo hace. Ni en Las Palmas ni tampoco en el Martín Carpena. Es un buen equipo, muy bien entrenado, que sabe a lo que juega y que este curso ha cambiado de acera en Europa para venirse a la BCL de la FIBA, en la que se presenta como uno de los grandes rivales del Unicaja, en su intento de repetir como campeón de la Champions Europea por tercera temporada consecutiva.

Plantilla renovada

El equipo que dirige por cuarta temporada consecutiva Jaka Lakovic cuenta con las incorporaciones de los bases Ziga Samar (procedente del Alba Berlín, aunque ya estuvo cedido el curso anterior en Gran Canaria); los escoltas Isaiah Wong (con experiencia en Euroliga con el Zalgiris de Kaunas) y Braian Angola (del Basketbol Kulubü); el ala-pívot Eric Vila (ex del Río Breogán); y los pívots Kur Kuath (Hamburg Towers) y Louis Labeyrie (del UNICS Kazan, con pasado en el Valencia Basket).

Ellos se unen a un plantel en el que destaca en la dirección Andrew Albicy (seis temporadas en la isla); los aleros Miquel Salvó y Nicolás Brussino; el ala-pívot Pierre Pelos; y el pívot Mike Tobey para completar un equipo en el que continúa lesionado el base Carlos Alocén (rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en enero).

Tiene pinta de que nos vamos a divertir. Canarios y cajistas son equipos a los que gusta ver jugar. La cita es a las 20 horas con las cámaras de DAZN en directo. Ganar en Las Palmas sería un chute de moral para este nuevo Unicaja 2025/2026.