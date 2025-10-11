Ibon Navarro: "Hemos demostrado nuestra capacidad de aprender"

Ibon Navarro compareció en rueda de prensa después de la victoria del Unicaja por 72-81 sobre el Dreamland Gran Canaria. Sin necesidad de broncas, con la explicación de todos los errores, el equipo cajista despertó y cambió radicalmente: "Hemos demostrado nuestra capacidad de aprender".

Balance

"Ha habido dos partidos muy diferenciados. En la primera, el Dreamland Gran Canaria ha tenido mucha más energía, han jugado mucho más físicos, muy duros tanto en ataque como en defensa. A nosotros nos costaba todo: nos costaba defender, rebotear, defender, recibir, absolutamente todo... Una segunda parte en la que hemos entrado contra energía, otro tono físico. Creo que Dreamland Gran Canaria ha respondido bien a ese nivel los primeros 4/5 minutos. Hay un momento en el que nosotros pasamos a jugar con un quinteto inusual con muchos grandes. Creo que conseguimos confundirles un poco, nos metemos en partido con acierto exterior, sobre todo de Killian Tillie. También entraron los nervios, jugar por primera vez en casa. Es un porcentaje de tiro que no ha sido el normal, es más bajo, fallan 12 tiros libres y no es habitual con los tiradores que tienen. En el último cuarto hemos jugado con los nervios que tenían, nos han hecho un poco de daño en el rebote con la defensa de cambios. Un partido muy complicado para nosotros, hemos aprendido mucho de la primera parte y hemos demostrado nuestra capacidad de aprender".

Cambio en el descanso

"Hace mucho que no hago broncas. Ha sido muy claro. Había energía de un equipo, no hemos sido capaces de hacer ningún sistema porque nos sacaban a medio campo. No hemos sido capaces de jugar un mano a mano, de jugar a nada. Atrás tampoco estábamos a su nivel. Si cambiábamos eso, íbamos a tener alguna opción. Si no cambiábamos eso, no íbamos a tener ninguna opción. Los chicos lo han cambiado y hemos tenido alguna opción".

27 puntos en la primera parte

"También ha sido mérito de Gran Canaria. Ellos han entendido que tenían que poner ese listón físico tan alto y han estado francamente bien. El primer cuarto no ha sido del todo malo, sobre todo los primeros seis minutos, pero sí que es verdad que el final y el principio del segundo han sido muy malos. No malos de fallar, sino de no sacar buenos tiros porque estaban defendiendo muy bien, se imponían a nivel físico y no éramos capaces de nada".