El excajista Tyson Carter, hospitalizado en Belgrado

Tyson Carter ha sido hospitalizado en Belgrado por problemas respiratorios, según ha anunciado este domingo su actual club, el Estrella Roja, a través de sus redes sociales.

Según explica el club serbio: "Estrella Roja informa al público que el jugador del primer equipo de nuestro club, Tyson Carter, ha sido hospitalizado en Belgrado debido a complicaciones respiratorias".

No hay más información sobre el estado del exjugador cajista, que llegó este pasado verano al club rojiblanco de Belgrado desde el Unicaja y que ha iniciado la temporada a gran nivel. En el último partido de la Euroliga, jugado por el Estrella Roja el pasado viernes en la pista del Fernerbahce, Carter fue de los mejores de su equipo, con 15 puntos, 2 rebotes y 3 asistencias, en el triunfo de los serbios 81-86 en la pista del vigente campeón de Europa.