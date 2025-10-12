La metamorfosis MVP de Olek Balcerowski

Olek Balcerowski fue clave este sábado en el importante triunfo del Unicaja en la siempre esquiva pista del Dreamland Gran Canaria. El pívot polaco, por segunda jornada consecutiva, fue el MVP del equipo verde, demostrando que ha comenzado la temporada a un gran nivel físico y deportivo.

Balcerowski firmó en Las Palmas, su otra "casa", 26 créditos de valoración, gracias a sus 17 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias, para 26 de valoración. El polaco estuvo especialmente fino con sus 10/12 en tiros libres, tras recibir 9 faltas personales. Una tarjeta que se une a la de la primera jornada liguera frente al Surne Bilbao Basket, día en el que sus números fueron también los mejores de todo el equipo de Ibon Navarro: 17 puntos y 4 rebotes, para 19 de valoración.

34 puntos y 45 de valoración

El caso es que tras las dos primeras jornadas de la Liga Endesa 25/26, Balcerowski suma un total de 34 puntos y de 45 de valoración, exactamente los mismos puntos y la misma valoración que el polaco consiguió tras disputarse la jornada 8 de la pasada temporada, aunque hay que especificar que fue descartado por Ibon Navarro en la sexta fecha de la pasada Liga, por lo que en realidad son las mismas estadísticas ahora, en dos jornadas, que la pasada campaña en 7 partidos.

Olek Balcerowski volvió a ser el mejor del Unicaja. / ACBPhoto

El pasado curso, su récord de puntos en el arranque de temporada fue 8, en la octava jornada, en la visita del Unicaja a la pista del MoraBanc Andorra. Y su récord de valoración fue 10, que sumó en dos ocasiones, en las pistas del Covirán Granada y del Leyma Coruña. En toda la Liga 24/25, no llegó a los 17 puntos que ha firmado ahora consecutivamente en la primera y la segunda jornada, quedando su récord anotador en su primer año en el Unicaja en los 16 que metió en la visita cajista al Hiopos Lleida.

Cambio radical

La transformación actual del jugador respecto a su baloncesto de hace ahora 12 meses es absoluta. Y es que no son solo los números, es también su actitud en la pista y hasta su lenguaje corporal. Balcerowski ya no es el pívot timorato que pasaba de puntillas por los partidos. Ahora, se ofrece continuamente, busca el aro con dureza, defiende sin cometer tantas faltas, se atreve desde el 6.75... Y lo más importante, sonríe y evidencia que se lo está pasando bien en la cancha.

Olek Balcerowski, doble MVP del Unicaja en las dos primeras jornadas de Liga. / ACBPhoto-Mariano Pozo

Es verdad que Ibon Navarro siempre lo tuvo claro: «Con Olek Balcerowski puedes mirar 10 ruedas de prensa del año pasado. Necesitaba tiempo como todo el mundo y más un jugador interior de su edad, con expectativas como las que había el año pasado. Ha venido muy bien del Eurobasket, sigue trabajando en su confianza. Tenemos dos ‘5’ y medio, no tres como el año pasado. Da un punto más de tranquilidad saber que te puedes equivocar alguna vez y no pasa nada».

Clave para el nuevo proyecto 2025/2026

El buen momento de juego de Olek Balcerowski supone una gran noticia para el nuevo proyecto del Unicaja. Se han ido jugadores importantísimos, han venido otros que con el paso de los meses seguro que también lo serán, pero parece evidente que el techo competitivo de este equipo será uno mucho más alto si Olek Balcerowski consigue continuidad en su juego y regularidad en su baloncesto. De momento, dos jornadas, dos veces MVP del equipo y 2-0 en la clasificación. Espectacular.