El Unicaja, entre los seis invictos de la Liga Endesa

El Unicaja es cuarto de la Liga Endesa, tras la disputa de las dos primeras jornadas de la Fase Regular. Los verdes son uno de los seis equipos que firman un pleno de 2-0 en la clasificación, aunque por su diferencia de puntos (+27) tiene por delante tres equipos con mejor average: el líder UCAM Murcia (+53), La Laguna Tenerife (+43) y Valencia Basket (+35). Murcianos, insulares y taronjas forman el podio liguero, tras los primeros 80 minutos de la temporada.

Los otros dos equipos que también han ganado sus dos partidos de Liga y que están inmediatamente por detrás de los de Los Guindos en la tabla son el Hiopos Lleida, que es quinto (+24) y el Joventut de Ricky Rubio (+15), sexto.

El Barça, 0-2

Aunque es muy pronto para sacar ningún tipo de conclusión, lo que más llama la atención es ver al Barça con 0-2, en el grupo de equipos que cierran la tabla. Los culés perdieron en el estreno liguero en el Roig Arena, frente al Valencia, y este domingo protagonizaron la gran sorpresa de la jornada, al caer en el Palau Blaugrana, frente al Hiopos Lleida, en el que el excajista Melvin Ejim fue una de las claves para el triunfo de los ilerdenses.

Hay que recordar que el Barça será el próximo rival del Unicaja en la Liga, en un partido que se jugará el próximo domingo 19 de octubre en el Palacio Martín Carpena, a partir de las 19 horas. Una cita importantísima porque en caso de triunfo cajista colocaría a los verdes con 3 victorias de ventaja sobre el cuadro culé.

«Granca» también a cero

Además del Barça, hay otro equipo que se hace muy raro verlo en el pozo de la clasificación con un balance de 0-2, el Dreamland Gran Canaria de Jaka Lakovic. El que se salvó esta jornada de la quema, tras un gran segundo tiempo en su partido contra el Real Madrid, fue el Baskonia, que se impuso por 105-100 a los blancos, para estrenarse en la clasificación. El Real Madrid también se queda, como los vascos, con un balance de 1-1.

Los dos últimos de la tabla son el MoraBanc Andorra de Joan Plaza, con un aterrador -63 y el Breogán de Luis Casimiro, con un -42. El Girona y el Coviran Granada son los otros equipos que todavía no saben lo que es ganar en esta Liga Endesa 2025/2026.