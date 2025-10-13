Basketball Champions League
Horario y dónde ver gratis por TV el Karditsa Iaponiki-Unicaja
Los de Ibon Navarro visitan este martes al equipo griego en la segunda jornada de la Fase de Grupos de la BCL
El Unicaja vuelve esta semana a jugar en competición internacional. La segunda jornada de la primera fase de la Basketball Champions League lleva a los verdes hasta Grecia para visitar a un desconocido Karditsa Iaponiki, que sorprendió en la primera jornada ganando a domicilio en la pista del Filou Oostende belga.
Horario del Karditsa Iaponiki-Unicaja
El partido contra el equipo griego se jugará este martes 14 de octubre, a partir de las 19 horas, en el Giannis Bourousis Arena de Karditsa.
¿Dónde se podrá ver por TV?
Los choques europeos del Unicaja se ven esta temporada a través de Courtside 1891. La plataforma de streamings de la FIBA es la encargada de retransmitir los partidos de esta competición. Para verlos, el proceso es muy sencillo. Sólo hay que entrar en la página web ⇒ (https://www.courtside1891.basketball) y registrarse para crear una cuenta. Una vez hecho, se verificará en un correo electrónico y ya se podrá acceder a la plataforma para ver todos los partidos de la BCL gratuitamente. También se pueden ver en los dispositivos y las smart tvs a través de la app de Courtside 1891 disponible en iOS y Android.
También es seguro que al concluir el partido se podrá leer la crónica y todo lo que ocurra en el partido en el sitio web de La Opinión de Málaga.
- Málaga tiene su propia 'Puerta del cielo': una escalera 'eterna' con 250 escalones en plena sierra para llegar a un impresionante mirador
- Este es el pueblo de Málaga que recomienda visitar Sebastián Yatra: celebra conciertos, talleres y mercadillos este fin de semana
- ¿Qué supermercados y centros comerciales abren en Málaga el 13 de octubre?
- Este es el bar de Málaga que sirve 'el mejor pitufo' de toda la ciudad: enorme y a 2,30 euros
- Gran Perdón pone el foco cofrade en Málaga con una extraordinaria monumental
- Nuevo cambio en la Selectividad: las matemáticas puntuará de manera distinta
- Un narco buscado en Reino Unido se delata en Marbella consultando su banco online
- Cuatro municipios cerca de Málaga perfectos para visitar este puente: los pueblos más bonitos de España, llenos de agua y naturaleza