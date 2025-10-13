Horario y dónde ver gratis por TV el Karditsa Iaponiki-Unicaja

El Unicaja vuelve esta semana a jugar en competición internacional. La segunda jornada de la primera fase de la Basketball Champions League lleva a los verdes hasta Grecia para visitar a un desconocido Karditsa Iaponiki, que sorprendió en la primera jornada ganando a domicilio en la pista del Filou Oostende belga.

Horario del Karditsa Iaponiki-Unicaja

El partido contra el equipo griego se jugará este martes 14 de octubre, a partir de las 19 horas, en el Giannis Bourousis Arena de Karditsa.

¿Dónde se podrá ver por TV?

Los choques europeos del Unicaja se ven esta temporada a través de Courtside 1891. La plataforma de streamings de la FIBA es la encargada de retransmitir los partidos de esta competición. Para verlos, el proceso es muy sencillo. Sólo hay que entrar en la página web ⇒ (https://www.courtside1891.basketball) y registrarse para crear una cuenta. Una vez hecho, se verificará en un correo electrónico y ya se podrá acceder a la plataforma para ver todos los partidos de la BCL gratuitamente. También se pueden ver en los dispositivos y las smart tvs a través de la app de Courtside 1891 disponible en iOS y Android.

