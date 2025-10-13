Karditsa-Unicaja: Liderato europeo en juego en Grecia

Sin tiempo para degustar el éxito liguero del pasado fin de semana en Las Palmas, el Unicaja vuelve este martes a la competición europea para jugar en Grecia, ante un desconocido Iaponiki Karditsa, la segunda jornada de la primera fase de la Basketball Champions League 2025/2026.

Desde las 19 horas, el Ioannis Bourousis Arena de Karditsa, una ciudad pequeña, de en torno a 40.000 habitantes, que se sitúa 290 kilómetros al norte de Atenas, acoge un duelo, aparentemente muy desigual, en el que estará en juego el liderato del Grupo G, toda vez que los de Ibon Navarro ganaron al Mersin turco en la primera jornada y los helenos hicieron lo mismo, en cancha del Filou Oostende de Bélgica, dando una de las sorpresas de la primera entrega de la competición FIBA en este curso recién iniciado.

Moral alta

El equipo viajó este lunes hasta tierras helenas con la moral por las nubes y con el único objetivo de sumar un triunfo más en Karditsa, que le colocaría en una situación de privilegio para acabar la primera fase como campeón de grupo. Hay que recordar que en el sistema de competición de la Champions del básket, solo el primero de la clasificación tiene el pase asegurado a la segunda fase. Por eso la «obsesión» de acabar en lo más alto de la tabla y evitar así la eliminatoria intermedia del mes de enero para buscar un hueco en el siguiente Round of 16.

A priori, estamos ante un partido entre dos equipos a años luz en sus aspiraciones continentales. El Unicaja es bicampeón de esta BCL y el rival a batir por todos los demás. El Karditsa Iaponiki, por su parte, juega por primera vez en Europa, un billete que se ganaron tras acabar en la quinta posición de su liga el curso anterior, y su único objetivo es intentar estar en el play in del próximo mes de enero. Cualquier reto mayor parece imposible para ellos, aunque su victoria de la semana pasada en Bélgica parezca decir lo contrario.

Seguir creciendo

Ibon Navarro y sus jugadores deben tomarse el choque de Karditsa como una gran ocasión para seguir elevando el nivel competitivo del grupo. En Las Palmas se jugó una muy mala primera parte y una muy buena segunda mitad. La intención es buscar un poco más de equilibrio en el baloncesto de un Unicaja que parece evolucionar adecuadamente, partido a partido.

Hay muy poca información sobre este Karditsa Iaponiki. Los helenos descansaron este fin de semana en su liga de equipos impares, por lo que solo han jugado dos partidos en lo que va de curso. Ganaron en el estreno de su competición doméstica al Aris, por 91-77, y en el estreno de la BCL, 93-95, tras prórroga, en la pista del Oostende.

El conjunto griego, que entrena Nikos Papanikolopoulos, presenta una plantilla compuesta por los bases Brandon Jefferson y Nikolaos Diplaros, los escoltas El Ellis III, Michail Liapis y Georgios Kamperidis; los aleros Damien Jefferson, Noah Horchler y Emmanouil Pasagiannis; los ala-pívots Leonidas Kaselakis y Robert Chougkaz; y los pívots Alexander Madsen (ex del MoraBanc Andorra y Hiopos Lleida), Demajeo Wiggins y Thomas Zevgaras.

19 horas

Nunca hay que confiarse en Europa y, mucho menos, fuera de casa. El Unicaja tiene hoy un partido de esos en los que tiene poco que ganar y mucho que perder. Todo el mundo espera la victoria y muy pocos entenderían una derrota. La cita es a partir de las 19 horas, con la retransmisión de Courtside 1891 en directo.