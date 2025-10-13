Exjugador del Unicaja
El Unicaja manda un mensaje de ánimo a Tyson Carter
El exjugador cajista se encuentra en un hospital de Belgrado por un problema pulmonar
Tyson Carter sigue hospitalizado en Belgrado. Como se informó este domingo, el jugador ingresó el sábado por unos problemas respiratorios que comenzó a sufrir justo al regresar el sábado desde Estambul, después de la victoria de su actual equipo, el Estrella Roja, en la cancha del Fenerbahce turco, en choque correspondiente a la jornada 3 de la Euroliga.
El Unicaja, a través de sus redes sociales, mandó este lunes un mensaje de apoyo al que fue jugador verde y morado las tres últimas temporadas. Con el texto "Recupérate pronto, Tyson" en español e inglés, acompañado de una foto del jugador con la camiseta cajista, el club de Los Guindos quiso enviar fuerzas al jugador, que permanecerá varios días más ingresado, según las últimas noticias que maneja la propia entidad cajista.
Embolia pulmonar
Según se ha informado hoy Igor Vujicin, director de comunicación del Estrella Roja, durante el entrenamiento de los rojiblancos en el Belgrado Arena, Carter ha sido diagnosticado con una embolia pulmonar en ambos pulmones. "No tuvo coronavirus ni fiebre; jugó un partido importante en Estambul... Al aterrizar, se quejó de dolor de estómago y dificultad para respirar. Se desconoce su tiempo de recuperación. El club informará si hay más resultados", declaró a la prensa el portavoz del club, y añadió: "El club agradece al Centro Clínico de Serbia y al Dr. Andrej Bajec su rápida respuesta. Aún se esperan los resultados del resto de las pruebas".
A la espera de una evolución favorable
En un primer momento, los médicos achacaron al COVID los problemas de Carter, después de que un par de jugadores del equipo lo pasaran días atrás. Finalmente, el diagnóstico ha sido peor de lo esperado, aunque el propio agente del jugador, Misko Raznatovic, ha tranquilizado sobre su estado de salud a la espera de que la evolución sea favorable en los próximos días. El Estrella Roja busca ya en el mercado un recambio para el juego exterior ya que son varios los jugadores que están de baja por diferentes lesiones o dolencias.
