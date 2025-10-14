Balcerowski es el descarte para el Karditsa-Unicaja de la BCL

Olek Balcerowski no ha viajado con el Unicaja en esa larga travesía hasta la ciudad griega de Karditsa, convirtiéndose así en el descarte de la plantilla verde y morada para el segundo partido (hoy, 19.00 horas) de la fase de grupos de la Basketball Champions League. Nihad Djedovic vuelve a la convocatoria después de haber superado sus pequeñas molestias.

Descanso para Balcerowski

No se trata de un descanso que le haya concedido Ibon Navarro por algún problema físico, sino que es el habitual control de cargas que realiza el cuerpo técnico. El polaco ha sido el jugador más destacado en este primer tramo de la temporada, demostrando que su momento de explosión ha llegado en su segundo curso como cajista y la plantilla tendrá que jugar en Grecia sin el que estaba siendo el pívot de referencia.

No es un descarte baladí el de Balcerowski, el tercer jugador con más minutos hasta el momento, solo superado por Perry y Kravish. Ya tuvo mucha presencia en pista contra el Dreamland Gran Canaria, este domingo llega el Barça -contra el que ya brilló en el segundo encuentro de los cuartos de final del play off de la ACB- y la semana siguiente será el turno de La Laguna Tenerife. Por lo que se le necesita en plena forma.

Djedovic

Quien sí ha viajado hasta tierras griegas es Nihad Djedovic. El bosnio fue el descarte en el último partido de la ACB por molestias después de haber recibido un golpe en la primera jornada de la BCL. No fue nada especialmente señalado, simple precaución. Así que tendrá minutos para sumar rodaje en el que está siendo un buen inicio de curso para el jugador cajista.