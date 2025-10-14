Las estadísticas del triunfo del Unicaja en Karditsa

El Unicaja salió de Karditsa con el liderato del Grupo G de la fase de grupos de la Basketball Champions League y con una victoria por 55-72 ante los helenos, debutantes en Europa. Encuentro muy espeso, de poca continuidad anotadora y en el que los malagueños se sirvieron del triunfo con poco más de cuatro minutos de muy buen baloncesto tanto en ataque como en defensa.

MVP

Tyler Kalinoski fue el jugador más valorado del Unicaja con 17 créditos, seguido por los 14 de Tyson Pérez. En términos de anotación, la corona se la adjudicó también el escolta con 12 tantos, siendo el único que superó la decena. El mejor +/- del partido cayó en las manos de Jonathan Barreiro con un +19, mientras que el dominio del rebote fue a parar al ala-pívot hispanodominicano (8). Alberto Díaz y Kalinoski lideraron el apartado de asistencias con 4.

En términos globales, el equipo dejó las siguientes estadísticas: 10/15 en tiros libres, 16/37 en tiros de 2, 10/26 en triples, 28 rebotes defensivos, 11 rebotes ofensivos, 19 asistencias, 6 recuperaciones, 10 pérdidas y 87 de valoración.

Ficha técnica

55 - Karditsas Iaponiki (11+9+14+21): Brandon Jefferson (12), Ellis III (0), Damien Jefferson (4), Madsen (2), Kaselakis (5) -quinteto inicial-, Wiggins (15), Horchler (9), Liapis (0), Zevgaras (1), Diplaros (4), Kamperidis (3) y Chougkaz (0).

72 - Unicaja (23+17+16+16): Perry (7), Kalinoski (12), Barreiro (3), Tyson Pérez (6), Kravish (9) -quinteto inicial-, Kravish (8), Webb III (5), Díaz (2), Castañeda (2), Djedovic (8), Sulejmanovic (4), Duarte (5) y Tillie (9).

Árbitros: Martin Horozov, Lorenzo Baldini y Marius Ciulin.

Incidencias: Partido de la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones FIBA, disputado en el estadio municipal Giannis Bourousis de Karditsa, Grecia.