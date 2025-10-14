Ibon Navarro: "Victoria importante, no será fácil ganar aquí en el futuro"

Ibon Navarro salió a rueda de prensa satisfecho por haber sumado la segunda victoria del Unicaja en la Basketball Champions League, este martes contra el Karditsa (55-72). El entrenador del Unicaja pronostica que "no será fácil ganar aquí en el futuro" y les desea "lo mejor para el resto de la temporada" después de su debut en competición europea.

Dos partidos, dos análisis

Como ocurrió en el partido, el técnico hizo dos valoraciones: "Quiero felicitar al equipo por la victoria y, especialmente, por la primera parte. Fuimos muy conscientes de la energía, del tipo de partido que nos podíamos encontrar desde el inicio. Creo que el equipo estaba preparado mentalmente para esa primera parte".

Aunque la segunda no mantuvo ese nivel: "Era importante no dejarles a ellos meterse en partido con facilidad. Con altibajos hicimos un trabajo consistente a excepción del rebote defensivo, ahí sufrimos. Cuando el partido ya estaba decidido, perdimos intensidad a la hora de jugar bien, ejecutar, ser agresivos en la pista. Es una victoria buena por el rival, nunca es fácil ganar como visitante. El viaje fue duro y no será fácil ganar aquí en el futuro".

Tyler Kalinoski

El MVP del encuentro, Tyler Kalinoski, también compareció en rueda de prensa: "Es una gran victoria para nosotros. Fue un viaje largo. Todos hemos venido algo cansados, pero en cuanto empezó el partido nos centramos. Jugamos una buena defensa como equipo, el ataque no estuvo ni de lejos cerca de lo que nosotros podemos hacer. En cuanto cojamos algo más de ritmo, estaremos mucho mejor. Ha sido una buena victoria a domicilio, estamos contentos".