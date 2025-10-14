Victoria del Unicaja y liderato del Grupo G de la BCL (55-72)

El Unicaja, aun estando en pleno proceso de rodaje, sigue estando años luz por encima de esta fase de grupos de la Basketball Champions League. Así firmó en Grecia el liderato en solitario del Grupo G después de ganar al Karditsa Iaponiki por 55-72. Al 20% de sus posibilidades, sin apretar ni sudar más de la cuenta y con el único objetivo de salir airosos físicamente del segundo partido de esta primera liguilla. Demasiado viaje para tan pocas lecturas deportivas.

Decía Ibon Navarro después del partido contra el Mersin Sports Club que había encuentros que no servían para sacar conclusiones acerca del rendimiento de la plantilla. El de este martes tampoco entra en esa categoría porque el encuentro duró... cuatro minutos. Demasiada diferencia de talento en ambos equipos. Un mero trámite que le dejó a la competición la buena noticia del Giannis Bouroussis Arena, mucho más lleno que la media de los estadios extranjeros.

Tyler Kalinoski volvió a marcar el techo competitivo con 14 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias y un clínic defensivo, además de Tyson Pérez -6 puntos y 8 rebotes- o Killian Tillie -9 puntos y 4 rebotes-.

Killian Tillie intenta taponar al atacante griego. / BCL

Partido de cuatro minutos

El Unicaja le quitó la euforia a la afición local en un suspiro. A golpe de triple, 5-16. Madsen había estrenado el marcador para los griegos, pero Killian Tillie lideró un aluvión desde la línea del 6.75. Lo tuvo que parar Nikos Papanikolopoulos antes de que el campeón hiciera más sangre ante el desacierto de los suyos, negados en muchos momentos. Webb III tomó el testigo del francés después de varios minutos de desacierto para colocar el 11-23 al final del primer cuarto.

El Karditsa mejoró sus porcentajes de cara al aro para mantener la pugna. El Unicaja, mientras, centrado en no cargar las piernas más de la cuenta. Djedovic estaba dejando buenos minutos para confirmar que ese golpe es cosa del pasado. El partido ya había dejado de tener historia durante el segundo cuarto. La entrada de los veteranos cajistas alargó el vacío anotador de los helenos. El dominio ya era abrumador (20-40).

Segunda parte de control

El gran reto tras el descanso pasaba por mantener el ritmo competitivo. La defensa malagueña dejó algún hueco más del esperado y los griegos lo aprovecharon, ya con más intensidad. Traían del vestuario el mensaje cortar al Unicaja en contraataque. Ibon Navarro apretó a los suyos para no decaer y ahí Tyler Kalinoski, con el nivel de trabajo elevado a la máxima potencia, puso el 34-56 al final del tercer cuarto.

El equipo bajó varios escalones su nivel, más pensando en lo que viene que en lo que estaba ocurriendo en el Giannis Bouroussis Arena, e Ibon Navarro lo paró con tiempo muerto. Entonces, con 45-61 y volvió a hacerlo con 50-65. Al final, 55-72, mucho menos de lo que se vio sobre la pista. Todos vuelven en buen estado físico y esa es la mejor de las noticias.

Descanso a la BCL

La competición europea se da ahora un pequeño descanso en el calendario del Unicaja. Este domingo aterriza el Barça en el Martín Carpena -después de doble jornada de Europa- y llegará una semana sin encuentro continental para los malagueños. Aprovechará Ibon Navarro para aumentar el nivel de cargas antes de enfrentarse el 25 de octubre a La Laguna Tenerife y de cerrar la primera vuelta de la fase de grupos de la BCL ante el Filou Oostende el día 30.