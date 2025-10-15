Tyler Kalinoski, carácter competitivo de récord en el Unicaja

Tyler Kalinoski está siendo uno de los nombres más destacados en este inicio del Unicaja 2025/26. El MVP de la Copa Intercontinental le ha dado al estadounidense le ha dado el reconocimiento público que se merecía desde hace años y este martes, en una odisea competitiva ante el Karditsa en la fase de grupos de la BCL, volvió a demostrar por qué es digno merecedor de ostentar el récord en la estadística del más/menos en la historia del club de Los Guindos.

El escolta está siendo un reloj suizo este curso en Europa: 12 puntos y 17 de valoración en 17 minutos, tanto en el Carpena contra el Mersin Msk como también en Grecia. No obstante, más allá del 4/5 en triples que firmó en tierras helenas, fue clave en el plan de Ibon Navarro para garantizar unos mínimos competitivos cuando el equipo parecía dejar irse en la segunda parte.

Récord en Los Guindos

La estadística del más/menos atiende a la diferencia entre los puntos anotados y los puntos recibidos por el jugador estando en pista. Tiene cierta trampa porque no tiene que ser responsabilidad directa del jugador, sino también por parte de los compañeros que le rodean en ese momento. Sin embargo, Kalinoski escapa de cualquiera de todas esas circunstancias.

El de Cincinatti es el cajista con un más/menos más alto en la historia del Unicaja: 1.306 en 189 partidos, siendo esta su cuarta temporada como verde y morado. Alberto Díaz (1.169), Perry (1.013), Kravish (893), Osetkowski (892), Taylor (778) y Carter (692) ejemplifican el capítulo histórico que ya ha dejado y dejará este grupo. Solo se cuela como 'ajeno' Carlos Suárez (863), por detrás del ala-pívot californiano, ahora en el Partizan.

De media, el Unicaja gana de 6.91 minutos siempre que el estadounidense está en pista. Y en la estadística de puntos está el 35º, el 43º en la de valoración o el 20º en la de asistencias. Va mucho más allá que los números que deja cada partido. Es uno de los primeros en poner muy arriba el listón del trabajo, en subir la exigencia -también en un encuentro como el de Grecia- y contagia a sus compañeros para crecer minuto a minuto.

Kendrick Perry y Tyler Kalinoski, en un entrenamiento del Unicaja. / Unicajabfotopress/M.Pozo

Liga Endesa

Kalinoski no ocupa este liderato ni de forma casual ni tampoco ha venido provocado por este inicio de temporada. En la ACB es un habitual y esta temporada vuelve a repetir en la tercera posición con un +17 de media. Solo le superan Jonah Radebaugh y Sandar Raieste, ambos del UCAM Murcia y con un +18.5 cada uno después de las amplias victorias que consiguieron los universitarios ante el MoraBanc Andorra (+31) y el Bàsquet Girona (+22).

Será un jugador de culto en la historia del Unicaja. Otros siempre han estado en el primer plano del protagonismo, con altibajos, pero Tyler Kalinoski siempre ha estado en el más alto escalón del carácter competitivo. Por eso es uno de los imprescindibles para Ibon Navarro, sin importar su acierto, y por eso tiene ahora su nombre en una de las estadísticas que demuestran la aportación al grupo.