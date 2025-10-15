El Unicaja ofrece descuentos para ir al Carpena en noviembre

El Unicaja quiere darle una pequeña subida a la asistencia en el Martín Carpena de cara al próximo mes de noviembre. El club de Los Guindos ha puesto a la venta un pack con el que se podrá ver al equipo cajista contra el Bàsquet Girona (día 1, 19.00 horas) y el BAXI Manresa (día 22, 20.00 horas) con un 20% de descuento.

Pack Girona-Manresa

El pack tiene distintos precios según la localidad y la edad del aficionado. Las zonas de Canasta Superior, Canasta Central, Canasta Superior Lateral y Esquina Superior tienen un umbral de 22-27 euros para los infantiles, 28-41 euros para los más jóvenes y 36-56 euros para los adultos. Tribuna Superior Lateral, Tribuna Superior, Canasta Lateral, Esquinas y Tribuna ya tienen un precio igualitario para todas las edades que va desde 62 euros hasta 126 euros, siempre teniendo en cuenta que son dos entradas.

Este paquete de noviembre está a la venta hasta el próximo viernes 31 de octubre (en la tienda online hasta las 23.59 horas). Tanto para hacerte con el ‘pack’ y disfrutar del ahorro, como los interesados en asistir a solo uno de los partidos, podrán comprar las entradas de manera online o en las tiendas del club en Los Guindos y plaza de la Marina. El horario de las tiendas es de lunes a viernes de 10.00 horas a 14.00 horas y de 17.00 horas a 20.00 horas. Los sábados el horario es de 10.00 horas a 13.00 horas.

El Barça, lejos del lleno

El Unicaja tan solo ha jugado un partido como local en Liga Endesa, pero lo cierto que ya dio síntomas de un pequeño bajón en cuanto a aficionados: 9.025. La subida de precios de esta temporada es más que evidente y ni siquiera el duelo contra el Barça, con cuatro días por delante hasta el encuentro, está cerca del lleno y suele ser uno de los que mejor cartel tiene de cara a los aficionados sin abono. A primera hora de la tarde aún quedaban alrededor de 675 entradas para colgar el 'no hay billetes'.

Habrá que ver si es una tendencia o unos números que aún esperan ver el inicio del proyecto 25/26. Por el momento, el club quiere mejorar las cifras con un pack de promoción.