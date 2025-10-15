El Unicaja se centra en su próximo reto: el Barça

El Unicaja empieza a preparar este jueves su próximo reto en Liga Endesa: el Barça del excajista Darío Brizuela. El cuerpo técnico cajista concedió este miércoles un pequeño descanso después del complicado viaje desde Karditsa y contará con tres sesiones de trabajo para buscar esa tercera victoria en Liga Endesa que le mantenga en la parte más alta de la clasificación como equipo invicto.

La prueba es mayúscula. Después de un escenario poco competitivo como fue la segunda jornada de la Basketball Champions League, las miras se vuelven a poner en lo más alto ante un rival de Euroliga. El objetivo pasa por darle continuidad a esa segunda parte ante el Dreamland Gran Canaria y seguir dando pasos hacia adelante en el camino de crecimiento que tiene por delante el grupo.

La buena noticia es que puede ser que Ibon Navarro se encuentre por primera vez con los 13 jugadores del primer equipo en disposición de disputar un partido de la Liga Endesa. James Webb III fue baja en el debut por una pubalgia, mientras que Nihad Djedovic no viajó a Las Palmas por un golpe recibido en el estreno de la BCL. Olek Balcerowski, por ejemplo, se quedó fuera de la convocatoria en Karditsa, pero solo para descansar antes de recibir al Barça y desplazarse hasta Tenerife.

Ganador en Euroliga, negado en ACB

En el otro lado, el equipo de Joan Peñarroya se enfrentará al Unicaja después de una doble jornada de Euroliga. Superaron con mucha facilidad por 71-92 al Maccabi y este jueves se citan ante el Dubái. Hasta el momento, un 3-1 en Euroliga que les deja en la parte alta de la clasificación continental.

No obstante, el escenario está siendo desolador en Liga Endesa porque no le han ganado ni al Valencia Basket (93-81) ni tampoco al Hiopos Lleida (86-91). Así que están más que obligados a sacar algo positivo del Carpena si no quieren ver a un rival directo por un puesto en la Copa, como mínimo, ponerse con tres triunfos de diferencia.

El joven Sayon Keita fue la gran novedad del Barça ante el Maccabi. / Euroleague

Cuatro vuelos y dos partidos

Habrá que ver el estado de confianza con el que llega el conjunto blaugrana, pero la sobrecarga entre aviones va a ser importante. La expedición blaugrana partió el lunes desde Barcelona para jugar en Serbia, donde está disputando el Maccabi sus partidos como local. Este miércoles, se desplazó desde Belgrado hasta Dubái y el jueves, una vez se dispute el encuentro, volará desde Asia para aterrizar en la Ciudad Condal el viernes por la mañana para volver a salir el sábado y llegar al fin a Málaga.

Así que el Unicaja empieza este jueves a preparar el partido contra el Barça. Uno empieza a entrenar y el otro disputa en Dubái un partido de Euroliga. A los dos les espera el domingo el Martín Carpena, que puede dejar diferencias visibles en la clasificación si el Unicaja repite el último triunfo de los cuartos de final del play off de la ACB.