El Unicaja se vuelca con Carter: "Eres uno de los nuestros"

Tyson Carter atraviesa uno de los peores momentos de su carrera. Ingresado en el hospital por una embolia pulmonar, ha tenido que poner en pausa una temporada que se presentó muy ilusionante después de dar el salto a la Euroliga. Sin embargo, el Unicaja ha vuelto a estar con uno de los jugadores que marcó el capítulo más reciente del club de Los Guindos.

Moises Cohen, uno de los agentes del estadounidense, publicó una foto en X con un ramo de rosas y una carta enviada desde el Unicaja. "Querido Tyson. Esperamos que te recuperes pronto. Sabes que eres uno de los nuestros y que pensamos en ti. Que te mejores pronto", firma Antonio Jesús López como presidente del club, a lo que respondió el agente: "La preocupación y muestras de cariño tanto del Sr López Nieto como de Ibon Navarro y del Unicaja en general no tiene precio".

Inicio de Euroliga ilusionante

Misko Raznatovic tranquilizó sobre su estado de salud a la espera de que la evolución sea favorable a lo largo de estos días. Por lo pronto, Carter aún permanece en el hospital y Sasa Obradovic, nuevo entrenador del conjunto serbio, tendrá que seguir adelante sin un jugador que había promediado hasta el momento 14.7 puntos, 2.7 rebotes y 2.3 asistencias en las primeras jornadas de la máxima competición.

El Estrella Roja busca ya en el mercado un recambio para el juego exterior, ya que son varios los jugadores que están de baja por diferentes lesiones o dolencias en una temporada de Euroliga que no da respiro alguno.