Estos son los precios de las entradas que todavía quedan a la venta para el Unicaja-Barça

El Unicaja recibe este domingo la visita del Barça, en el partido estrella de la jornada 3 de la Liga Endesa, que se jugará en el Palacio Martín Carpena, a partir de las 19 horas. Los verdes llegan con un pleno de dos victorias en dos jornadas (Surne Bilbao Basket y Dreamland Gran Canaria), mientras que el equipo de Joan Peñarroya aterrizará en Málaga ciertamente exigido ya que todavía no se ha estrenado, tras caer contra el Valencia Basket, en el Roig Arena, en la primera jornada de Liga, y perder, contra todo pronóstico, frente al Hiopos Lleida de Melvin Ejim, el pasado domingo, en la segunda jornada de la Fase Regular.

Entradas en casi todas las zonas

Para este partido todavía quedan unas 600 entradas disponibles, a través de la página web del Unicaja. Resulta curioso que el ritmo de venta de localidades no haya sido tan fluido como en las últimas temporadas, aunque quedan tres días y no se puede descartar que se firme contra los culés el primer lleno de la temporada.

Aficionados en el Martín Carpena. / M. Pozo (ACB PHOTO)

Precios

Quedan entradas a la venta en casi todas las zonas en las que se divide el Carpena. Solo están agotadas las localidades de Canasta Superior Lateral y Canasta Superior, que eran las más baratas, a 30 euros. En el resto del Carpena, toda vía se pueden comprar entradas con precios que oscilan desde los 50 euros de Canasta Central y Esquina Superior, los 57 euros de Tribuna Superior Lateral, los 60 euros de Tribuna Superior y Canasta Lateral, los 78 euros de Esquina y los 114 de Tribuna, la localidad más cara para este partido.

Hay entradas a la venta en casi todas las zonas del Carpena. / Unicaja

Recuerdo del play off

Será la primera vez que Unicaja y Barça se reencuentren después de la emocionante eliminatoria de cuartos de final del play off por el título que ambos equipos disputaron la temporada pasada, en la que el Unicaja remontó un 0-1 en contra para ganar 2-1 en un último partido en el que los verdes estaban a dos minutos del final virtualmente eliminados, pero acabaron llevándose la victoria.