Liga Endesa/Jornada 3
¿Quiénes son los árbitros del Unicaja-Barça de la jornada 3 de la Liga Endesa?
Los de Ibon Navarro reciben en el Martín Carpena al equipo catalán, que todavía no ha ganado en la Liga Endesa
La ACB dio a conocer este jueves las designaciones arbitrales de los partidos correspondientes a la jornada 3 de la Liga Endesa, que en el caso del Unicaja será recibiendo en el Martín Carpena la visita del Barça, que llega a Málaga bastante exigido por sus dos derrotas en las dos primeras jornadas de la Liga Endesa.
Entradas a la venta
El Unicaja, con dos victorias, tratará de seguir invicto en este arranque liguero. Por ahora, quedan todavía entradas a la venta para acudir a ver en directo el partido al Palacio Martín Carpena.
El partido de la jornada 3 de la Fase Regular de la Liga Endesa 2025/2026 arrancará este domingo, a las 19 horas y será dirigido por Emilio Pérez Pizarro, Francisco Araña y Vicente Martínez Silla.
El resto de designaciones de la jornada son los siguientes:
BAXI MANRESA - DREAMLAND GRAN CANARIA
Sábado, 18/10/2025 18:00 h.
Carlos Peruga - Joaquín García González - Igor Esteve.
MORABANC ANDORRA - BÀSQUET GIRONA
Sábado, 18/10/2025 19:00 h.
Luis Miguel Castillo - Cristóbal Sánchez Cutillas - Guillermo Ríos.
LA LAGUNA TENERIFE - UCAM MURCIA
Sábado, 18/10/2025 19:00 h. *Horario Insular
Antonio Conde - Jorge Martínez - Yasmina Alcaraz.
CASADEMONT ZARAGOZA - RÍO BREOGÁN
Sábado, 18/10/2025 21:00 h.
Jordi Aliaga - Alfonso Olivares - Raúl Zamorano.
JOVENTUT BADALONA - SURNE BILBAO BASKET
Domingo, 19/10/2025 12:00 h.
Fernando Calatrava - Fabio Fernández - Ariadna Chueca
REAL MADRID - RECOLETAS SALUD SAN PABLO BURGOS
Domingo, 19/10/2025 12:30 h.
Óscar Perea - Alberto Baena - Esperanza Mendoza.
HIOPOS LLEIDA - VALENCIA BASKET
Domingo, 19/10/2025 17:00 h.
Carlos Cortés - Raúl Sánchez Mohedas - David Sánchez.
COVIRAN GRANADA - BASKONIA
Domingo, 19/10/2025 18:00 h.
Martín Caballero - Juan de Dios Oyón - Andrés Fernández Carretero.
