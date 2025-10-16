¿Quiénes son los árbitros del Unicaja-Barça de la jornada 3 de la Liga Endesa?

La ACB dio a conocer este jueves las designaciones arbitrales de los partidos correspondientes a la jornada 3 de la Liga Endesa, que en el caso del Unicaja será recibiendo en el Martín Carpena la visita del Barça, que llega a Málaga bastante exigido por sus dos derrotas en las dos primeras jornadas de la Liga Endesa.

Entradas a la venta

El Unicaja, con dos victorias, tratará de seguir invicto en este arranque liguero. Por ahora, quedan todavía entradas a la venta para acudir a ver en directo el partido al Palacio Martín Carpena.

El partido de la jornada 3 de la Fase Regular de la Liga Endesa 2025/2026 arrancará este domingo, a las 19 horas y será dirigido por Emilio Pérez Pizarro, Francisco Araña y Vicente Martínez Silla.

El resto de designaciones de la jornada son los siguientes:

BAXI MANRESA - DREAMLAND GRAN CANARIA

Sábado, 18/10/2025 18:00 h.

Carlos Peruga - Joaquín García González - Igor Esteve.

MORABANC ANDORRA - BÀSQUET GIRONA

Sábado, 18/10/2025 19:00 h.

Luis Miguel Castillo - Cristóbal Sánchez Cutillas - Guillermo Ríos.

LA LAGUNA TENERIFE - UCAM MURCIA

Sábado, 18/10/2025 19:00 h. *Horario Insular

Antonio Conde - Jorge Martínez - Yasmina Alcaraz.

CASADEMONT ZARAGOZA - RÍO BREOGÁN

Sábado, 18/10/2025 21:00 h.

Jordi Aliaga - Alfonso Olivares - Raúl Zamorano.

JOVENTUT BADALONA - SURNE BILBAO BASKET

Domingo, 19/10/2025 12:00 h.

Fernando Calatrava - Fabio Fernández - Ariadna Chueca

REAL MADRID - RECOLETAS SALUD SAN PABLO BURGOS

Domingo, 19/10/2025 12:30 h.

Óscar Perea - Alberto Baena - Esperanza Mendoza.

HIOPOS LLEIDA - VALENCIA BASKET

Domingo, 19/10/2025 17:00 h.

Carlos Cortés - Raúl Sánchez Mohedas - David Sánchez.

COVIRAN GRANADA - BASKONIA

Domingo, 19/10/2025 18:00 h.

Martín Caballero - Juan de Dios Oyón - Andrés Fernández Carretero.