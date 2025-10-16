Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Liga Endesa/Jornada 3

¿Quiénes son los árbitros del Unicaja-Barça de la jornada 3 de la Liga Endesa?

Los de Ibon Navarro reciben en el Martín Carpena al equipo catalán, que todavía no ha ganado en la Liga Endesa

El Unicaja recibe este próximo fin de semana al Barça.

El Unicaja recibe este próximo fin de semana al Barça. / ACBPhoto

Emilio Fernández

Emilio Fernández

La ACB dio a conocer este jueves las designaciones arbitrales de los partidos correspondientes a la jornada 3 de la Liga Endesa, que en el caso del Unicaja será recibiendo en el Martín Carpena la visita del Barça, que llega a Málaga bastante exigido por sus dos derrotas en las dos primeras jornadas de la Liga Endesa.

Entradas a la venta

El Unicaja, con dos victorias, tratará de seguir invicto en este arranque liguero. Por ahora, quedan todavía entradas a la venta para acudir a ver en directo el partido al Palacio Martín Carpena.

El partido de la jornada 3 de la Fase Regular de la Liga Endesa 2025/2026 arrancará este domingo, a las 19 horas y será dirigido por Emilio Pérez Pizarro, Francisco Araña y Vicente Martínez Silla.

El resto de designaciones de la jornada son los siguientes:

BAXI MANRESA - DREAMLAND GRAN CANARIA

Sábado, 18/10/2025 18:00 h.

Carlos Peruga - Joaquín García González - Igor Esteve.

MORABANC ANDORRA - BÀSQUET GIRONA

Sábado, 18/10/2025 19:00 h.

Luis Miguel Castillo - Cristóbal Sánchez Cutillas - Guillermo Ríos.

LA LAGUNA TENERIFE - UCAM MURCIA

Sábado, 18/10/2025 19:00 h. *Horario Insular

Antonio Conde - Jorge Martínez - Yasmina Alcaraz.

CASADEMONT ZARAGOZA - RÍO BREOGÁN

Sábado, 18/10/2025 21:00 h.

Jordi Aliaga - Alfonso Olivares - Raúl Zamorano.

JOVENTUT BADALONA - SURNE BILBAO BASKET

Domingo, 19/10/2025 12:00 h.

Fernando Calatrava - Fabio Fernández - Ariadna Chueca

REAL MADRID - RECOLETAS SALUD SAN PABLO BURGOS

Domingo, 19/10/2025 12:30 h.

Óscar Perea - Alberto Baena - Esperanza Mendoza.

HIOPOS LLEIDA - VALENCIA BASKET

Domingo, 19/10/2025 17:00 h.

Carlos Cortés - Raúl Sánchez Mohedas - David Sánchez.

COVIRAN GRANADA - BASKONIA

Domingo, 19/10/2025 18:00 h.

Martín Caballero - Juan de Dios Oyón - Andrés Fernández Carretero.

TEMAS

Tracking Pixel Contents