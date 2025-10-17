Horario y dónde ver el Unicaja-Barça

El Martín Carpena tiene este fin de semana una de esas fechas marcadas en rojo en el calendario. El equipo verde recibe al Barça en la tercera jornada de la Liga Endesa.

Los de Ibon Navarro han empezado la temporada ACB con dos victorias en dos jornadas, mientras que el equipo culé está en la zona baja de la clasificación con dos derrotas en los dos partidos ya disputados.

Clasificación Liga Endesa / ACB

Horario del Unicaja-Barça

El encuentro contra el equipo blaugrana se jugará este domingo, a partir de las 19.00 horas, en el Palacio Martín Carpena, en el que todavía quedan algunas localidades libres.

¿Dónde se podrá ver por TV?

El encuentro entre los de Ibon Navarro y los de Joan Peñarroya se verá en directo a través de las cámaras de DAZN, la plataforma televisiva que tiene esta temporada los derechos para emitir los partidos de baloncesto ACB. Una vez acabe el duelo, se podrán leer en el sitio web de La Opinión de Málaga la crónica del partido, se podrán consultar las estadísticas y también aparecerán las declaraciones de los protagonistas.