Ibon Navarro: "Si algún jugador quiere ser Superman contra el Barça, perderemos seguro"

Ibon Navarro habló este viernes en la previa del partido de la tercera jornada de la Liga Endesa contra el Barça, que se jugará este próximo domingo, a partir de las 19 horas, en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena. El técnico cajista confirmó que el estado de su plantilla es óptimo, que en principio cuenta con sus 13 jugadores listos para poder jugar (tendrá que hacer un descarte) y no dudó en alabar a un rival que le parece mucho mejor equipo que el del curso pasado, tras las incorporaciones de Clyburn y de Shengelia, además de Laprovittola, que podría reaparecer este fin de semana en Málaga, tras un par de semana lesionado.

Estado de la plantilla

"La plantilla espero que siga bien. Hicimos un trabajo un poco diferente tras la vuelta de Grecia, Balcerowski entrenó con normalidad. Espero que no tengamos virus ni nada raro y estén todos los jugadores disponibles".

Nuevo Barça

"Si piensas en el Barça aquel que jugó el último partido aquí del play off, hay que sumarles a Clyburn, Shengelia y Laprovittola, que yo creo que va a estar. Son mejores todavía que el año pasado. Mucho talento, mucha experiencia, mucho físico.... Y para colmo de males, ni Clyburn ni Punter hicieron un buen partido en Dubai, con lo cual no son jugadores que vayan a jugar mal dos partidos seguidos. Son un equipo en construcción, con muchas piezas que adaptar. Es un equipazo, pero que todavía es pronto también para ellos, con muchas cosas que acoplar".

Construcción

"Llevamos una semana más de trabajo respecto a la semana anterior. Esto va a llevar tiempo. Habrá altibajos algunas veces, con pasos atrás. Hasta enero o febrero no veremos una versión real del equipo ni más sólida. Habrá días muy malos y momentos muy buenos. Lo que se trata es que lo momentos malos sean cortos y los buenos sean lo más largos posible".

Examen contra un "grande"

"El equipo no tiene, seguramente, todo lo necesario para competir con el Barça ahora mismo. Pero sí que tenemos una identidad y un instinto competitivo muy alto. Es difícil que el Unicaja no compita, aunque será dífícil que gane. Esta vez no hay factor Euroliga porque pasan 72 horas entre lo de Dubai y lo de Málaga. Es que casi no acaban la semana, te diría que empiezan la semana, con dos días en medio. No creo que a nivel de baloncesto estemos preparados para enfrentarnos a este Barça, pero siempre tenemos carácter y espíritu y cuando compites siempre tienes opciones de ganar".

El Unicaja se mide al Barça este domingo en el Carpena. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Adaptación de los fichajes

"No espero un paso adelante de nadie porque si lo hacen, sería de forma individual y eso no lo quiero. Si lo hacen, nos vamos a equivocar. No podemos hacerlo. Todavía tenemos a los jugadores demasiado preocupados en sus sensaciones y en sus actuaciones, en lugar de pensar que se tienen que meter a jugar dentro de un equipo. Lo que tienen que hacer es seguir entendiendo a qué jugamos, ver cómo juega este equipo y meterse ahí. Si alguien quiere ser Superman contra el Barça, perderemos seguro".

Tyson Carter

"Hubo jugadores que le hicieron una videollamada el otro día y hablaron con él. No soy médico y esperamos que esté lo mejor posible cuanto antes. Parece que le va a llevar un tiempo. Le mandamos todo nuestro ánimo".