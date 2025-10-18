Baloncesto/Liga U22
Al Unicaja Alhaurín de la Torre de la Liga U le sobró el último cuarto (82-85)
Un parcial final de 6-21 priva al conjunto malagueño de una victoria ante el Valencia Basket que tuvo en sus manos, tras dominar durante más de treinta minutos
El Unicaja Alhaurín de la Torre rozó el triunfo en el Polideportivo Blas Infante tras controlar con claridad los tres primeros cuartos. Sin embargo, un parcial adverso de 6-21 en los diez minutos finales dio la vuelta al marcador y echó por tierra el buen trabajo del equipo dirigido por Manuel Trujillo, que llegó a gozar de una ventaja de hasta 18 puntos.
Buen arranque
Como ya sucediera la semana anterior en Madrid, el encuentro comenzó con dos tiros libres a favor del equipo visitante. El inicio fue intenso y con ritmo elevado. Adolfo Nuño arrancó entonado, con cinco puntos consecutivos sin fallo, aunque su ímpetu le costó tres faltas personales antes del ecuador del primer cuarto (12-10). Manu Trujillo asumió entonces el liderazgo ofensivo con dos triples y una asistencia a Butajevas. El primer cuarto concluyó con una acción espectacular: alley-oop de Miguel Martínez a pase de Alonso de la Iglesia que levantó al público de sus asientos (29-19).
En el segundo cuarto, el Valencia Basket reaccionó con un juego más vertical que le permitió reducir la diferencia a solo cuatro puntos (34-30). Pero la puntería exterior volvió a dar aire al Unicaja Alhaurín gracias a los triples de Trujillo, Valero y Butajevas. Los locales ampliaron su renta hasta el 45-30 a falta de menos de cuatro minutos para el descanso. La intensidad defensiva permitió castigar al rival al contraataque y cerrar la primera mitad con un sólido 54-38.
Segundo tiempo
Tras el paso por vestuarios, el partido perdió ritmo. Valencia comenzó a sentirse más cómodo y forzó errores en el cuadro local. Las imprecisiones se multiplicaron y el Unicaja empezó a perder frescura ofensiva. Aun así, logró mantener una renta de diez puntos al término del tercer acto (73-63).
En el último cuarto, el conjunto valenciano apretó en ambos lados de la cancha. Dzepina y Blanco redujeron la diferencia hasta el 78-72, lo que obligó a Manuel Trujillo a solicitar tiempo muerto. A la vuelta, Villarejo anotó cinco puntos consecutivos que colocaron a su equipo a solo uno (78-77). Cazorla y Butajevas trataron de frenar la hemorragia ofensiva, pero el empuje visitante se impuso. Dos buenas acciones del base y del pívot del Valencia culminaron la remontada (82-85 a falta de dos minutos).
0-2 en la clasificación
El Unicaja Alhaurín no logró reaccionar y varias pérdidas en los instantes finales impidieron cambiar el desenlace. El marcador no volvió a moverse y la victoria viajó a tierras valencianas. Tras las dos primeras jornadas los de Manuel Trujillo se quedan con un balance de 0-2 en la clasificación.
