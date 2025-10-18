Al Unicaja Alhaurín de la Torre de la Liga U le sobró el último cuarto (82-85)

El Unicaja Alhaurín de la Torre rozó el triunfo en el Polideportivo Blas Infante tras controlar con claridad los tres primeros cuartos. Sin embargo, un parcial adverso de 6-21 en los diez minutos finales dio la vuelta al marcador y echó por tierra el buen trabajo del equipo dirigido por Manuel Trujillo, que llegó a gozar de una ventaja de hasta 18 puntos.

Buen arranque

Como ya sucediera la semana anterior en Madrid, el encuentro comenzó con dos tiros libres a favor del equipo visitante. El inicio fue intenso y con ritmo elevado. Adolfo Nuño arrancó entonado, con cinco puntos consecutivos sin fallo, aunque su ímpetu le costó tres faltas personales antes del ecuador del primer cuarto (12-10). Manu Trujillo asumió entonces el liderazgo ofensivo con dos triples y una asistencia a Butajevas. El primer cuarto concluyó con una acción espectacular: alley-oop de Miguel Martínez a pase de Alonso de la Iglesia que levantó al público de sus asientos (29-19).

En el segundo cuarto, el Valencia Basket reaccionó con un juego más vertical que le permitió reducir la diferencia a solo cuatro puntos (34-30). Pero la puntería exterior volvió a dar aire al Unicaja Alhaurín gracias a los triples de Trujillo, Valero y Butajevas. Los locales ampliaron su renta hasta el 45-30 a falta de menos de cuatro minutos para el descanso. La intensidad defensiva permitió castigar al rival al contraataque y cerrar la primera mitad con un sólido 54-38.

Segundo tiempo

Tras el paso por vestuarios, el partido perdió ritmo. Valencia comenzó a sentirse más cómodo y forzó errores en el cuadro local. Las imprecisiones se multiplicaron y el Unicaja empezó a perder frescura ofensiva. Aun así, logró mantener una renta de diez puntos al término del tercer acto (73-63).

En el último cuarto, el conjunto valenciano apretó en ambos lados de la cancha. Dzepina y Blanco redujeron la diferencia hasta el 78-72, lo que obligó a Manuel Trujillo a solicitar tiempo muerto. A la vuelta, Villarejo anotó cinco puntos consecutivos que colocaron a su equipo a solo uno (78-77). Cazorla y Butajevas trataron de frenar la hemorragia ofensiva, pero el empuje visitante se impuso. Dos buenas acciones del base y del pívot del Valencia culminaron la remontada (82-85 a falta de dos minutos).

0-2 en la clasificación

El Unicaja Alhaurín no logró reaccionar y varias pérdidas en los instantes finales impidieron cambiar el desenlace. El marcador no volvió a moverse y la victoria viajó a tierras valencianas. Tras las dos primeras jornadas los de Manuel Trujillo se quedan con un balance de 0-2 en la clasificación.