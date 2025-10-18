Unicaja-Barça: Día grande en el Martín Carpena

El Unicaja recibe en el Martín Carpena, este domingo, desde las 19 horas, la visita del todopoderoso Barça en uno de esos partidos que cada temporada se señalan en rojo en el calendario de la Fase Regular de la Liga Endesa.

Los verdes, con dos victorias en la clasificación, se miden a un rival que, con dos derrotas en dos partidos, llega al Carpena con la necesidad de sumar el triunfo para que el camino hacia la Copa del Rey de Valencia 2026 no se ponga demasiado empinado antes de tiempo.

La verdad es que estamos ante una cita plagada de alicientes. Para el Unicaja es un examen realmente serio para saber si los buenos resultados de este inicio de temporada en la Liga ACB y en la Basketball Champions League se pueden mantener teniendo al otro lado de la pista a un equipo del calibre de este Barça, que es verdad que anda algo irregular, pero que en la Euroliga tiene balance favorable (3-2), tras las primeras 5 jornadas de la liguilla.

Irregular Barça

Habrá que ver cómo le afecta al Barça la «obligación» que tiene de ganar este domingo en Málaga para evitar lo que sería un sangrante para ellos 0-3 en la clasificación. Los culés es cierto que han competido ante todos sus rivales, pero a pesar de contar con un mayor fondo de armario que la pasada temporada, las bajas de los bases Juan Núñez y, sobre todo, Nico Laprovittola —un jugador con gran capacidad anotadora— están condicionando al equipo. Habrá que ver si el argentino puede jugar en Málaga, aunque si lo hace no será en las mejores condiciones, tras varios partidos fuera del equipo por problemas físicos.

La carga ofensiva de este nuevo Barça en el arranque del curso recae sobre sus exteriores de referencia, Kevin Punter y Will Clyburn. Y si no tienen un buen día, como ocurrió ante el Dubai el pasado jueves, donde anotaron siete y dos puntos respectivamente, el rendimiento del cuadro catalán queda seriamente comprometido.

El ala-pívot Tornike Shengelia es otro de los líderes del equipo entrenado por Joan Peñarroya y en el que sigue siendo un jugador importante el excajista Darío Brizuela, que vuelve este domingo a la que fue su «casa».

Juego interior

Habrá que ver cómo se desarrolla el partido, pero una de las claves puede ser el duelo en la pintura. Ahí, Olek Balcerowski tiene mucho que decir. El pívot polaco está en su mejor momento desde que llegó a Málaga hace ya dos veranos, mientras que al rival le está costando encontrar una referencia fiable en la pintura, capaz no solo de anotar, sino también de contribuir defensivamente, pese a contar con tres pívots en plantilla: Jan Vesely, Willy Hernangómez y Youssoupha Fall.

Olek Balcerowski, doble MVP del Unicaja en las dos primeras jornadas de Liga. / ACBPhoto-Mariano Pozo

Con el checo, a sus 35 años, se quiere gestionar sus minutos para prevenir lesiones; el español, aunque efectivo en ataque, mantiene carencias defensivas; y el senegalés ha perdido la confianza de Peñarroya, que lo ha dejado fuera de la convocatoria en los dos últimos partidos, dando minutos al joven Sayon Keita como alternativa. Ojo a esa lucha en la pintura, que puede marcar el resultado final del partido.

Rivalidad histórica

El encuentro de este domingo será el 148 en el que se enfrentan ambos equipos, por lo que se trata de una rivalidad ya clásica en el baloncesto español: el Barça es el equipo al que más veces se ha enfrentado el Unicaja en su historia. Lejos queda ya aquel primer encuentro entre ambos conjuntos, cuando el 20 de diciembre de 1981 se midieron el Barcelona y el entonces Caja de Ronda, con victoria azulgrana por 91-83.

El balance es de 46 victorias y 101 derrotas, un registro muy favorable al potente conjunto azulgrana, aunque ese registro, sin embargo, es favorable al Unicaja en los últimos 10 partidos, en los que los cajistas han sido capaces de vencer en seis, incluyendo el decisivo duelo de cuartos de final del curso pasado (97-95), que todavía recuerdan los aficionados verde y morados.

10.000 aficionados

El Martín Carpena parece que esta vez no se llenará. El buen ambiente está asegurado porque hay más de 9.000 abonados y eso ya garantiza colorido, pero quedan muchas entradas todavía por venderse y es prácticamente imposible que se agoten todas las localidades antes de las 19 horas, hora prevista para el arranque del choque, que emitirá en directo DAZN.

Tiene pinta de que estamos ante un partidazo. Ibon Navarro dijo que no quería ningún Superman, que era mejor jugar como equipo. Los de Peñarroya están muy apretados. Necesitan ganar sí o sí. Tenemos por delante un día grande en el Carpena.