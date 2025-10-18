El Unicaja-Barça no llenará el Martín Carpena

El Palacio Martín Carpena lucirá este domingo un ambiente de gala cuando arranque a las 19 horas el Unicaja-Barça de la jornada 3 de la Liga Endesa. Pero sorprendentemente, no habrá un lleno absoluto ya que todavía restan más de 400 localidades en taquilla. Salvo un esprint final de venta sorprendente, esta vez no se colgará el cartel de "no hay billetes" en un duelo que las últimas tres temporadas siempre ha llenado las gradas del palacio de los deportes.

Buen ambiente garantizado

Con más de 9.000 abonados, y los más de 600 aficionados que han comprado hasta ahora su entrada para este partido, el aforo del Carpena será de en torno a 10.000 espectadores para ver en directo un partido entre dos de los mejores equipos del baloncesto español, que se enfrentaron por última vez en el pasado play off de cuartos de final por el título de la Liga 2024/20'25.

Clasificación Liga Endesa. / ACB

Diferencias en la clasificación

Los verdes llegan a este partido con un pleno de dos victorias en dos jornadas (Surne Bilbao Basket y Dreamland Gran Canaria), mientras que el equipo de Joan Peñarroya aterriza en Málaga ciertamente exigido ya que todavía no se ha estrenado, tras caer contra el Valencia Basket, en el Roig Arena, en la primera jornada de Liga, y perder, contra todo pronóstico, frente al Hiopos Lleida de Melvin Ejim, el pasado domingo, en la segunda jornada de la Fase Regular.

Entradas y precios

Las más de 400 entradas que quedan por venderse se pueden adquirir a través de la página web del Unicaja. Quedan entradas a la venta en casi todas las zonas en las que se divide el Carpena. Solo están agotadas las localidades de Canasta Superior Lateral y Canasta Superior, que eran las más baratas, a 32 euros, además de las de Canasta Central (50 euros). En el resto del Carpena, todavía se pueden comprar entradas con precios que oscilan desde los 50 euros de Esquina Superior, los 57 euros de Tribuna Superior Lateral, los 60 euros de Tribuna Superior y Canasta Lateral, los 78 euros de Esquina y los 114 de Tribuna, la localidad más cara para este partido, sin contar las entradas VIP, que cuestan para este partido 324 euros.